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Dünya İki elma büyüklüğündeki bebek mücadeleyi kazandı
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AMERİKA

İki elma büyüklüğündeki bebek mücadeleyi kazandı

İki elma büyüklüğündeki bebek mücadeleyi kazandı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir hastanede 23 hafta 3 günlükken 245 gram olarak doğan dünyanın en küçük bebeği Saybie yaşam mücadelesini kazandı.

Haber Merkezi IHA
Dünyanın en küçük bebeği.
Dünyanın en küçük bebeği.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki Sharp Mary Birch Hastanesinde 23 hafta 3 günlükken 245 gram olarak dünyaya gelen Saybie takma adlı dünyanın en küçük bebeği hayata tutundu.

  • Saybie doğduktan sonra doktorlar babasına kızı ölmeden önce onunla geçireceği bir saati olduğunu söyledi. Ancak hayata tutunan minik bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaklaşık beş ay kaldıktan sonra bu ayın başında 2.2 kilogram olarak taburcu edildi.

Dünyanın en küçük bebeği.

Doktorlar, Aralık ayında anne 23 hafta 3 günlük hamileyken üç gün boyunca hayatını tehlikeye sokan şiddetli hamilelik komplikasyonları nedeniyle sezaryenle doğum yaptığını söylediler. Doktorlar, Saybie’nin savaşçı olmasının yanı sıra doğumdan sonra ciddi bir komplikasyona maruz kalmaması sayesinde hayatta kaldığını dile getirdiler.

Kim Norby adlı hemşire, "O bir mucize, bu kesin. Küçük ama güçlü" dedi. Hemşire Emma Wiest ise, Saybie’nin doğduğunda çok küçük olduğunu ve yatakta zorlukla görebildiğini anlatarak, "Çok küçük bir bebeğimizin olduğunu duydum ve inanılmaz geliyordu. Çünkü 23 haftalık, normal ağırlığın yarısı kadardı" diye konuştu.

Bebek Saybie.

Kimliğinin gizli kalmasını isteyen Saybie’nin annesi, doğumun hayatının en korkunç günü olduğunu söyledi. Hastalandıktan sonra hastaneye koştuğunu ve hem kendisinin hem de bebeğinin hayatını riske sokan çok yüksek tansiyonla oluşan preeklampsiye sahip olduğunu anlatan anne, "Doktorlara onun hayatta kalamayacağını söyledim ancak onlar hızlı bir şekilde beni sezaryene aldılar" dedi.

Anne, hastane tarafından yayınlanan videoda ise doğduktan sonra doktorların bebeğin bir saati olduğunu söylediklerini anlatarak, "O bir saat 2 saate, 2 saat ise 1 güne çıktı" ifadelerini kullandı.

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