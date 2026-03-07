İkinci Nekbe'yi Lübnan'a yaşatıyor

İsrail ordusunun yaptığı tahliye çağrıları ise her geçen gün daha geniş alanları kapsıyor. Son tahliye uyarısı, Beyrut’un büyük bir bölümünü ve güneyde yaklaşık 1000 kilometrekarelik bir alanı kapsarken, bu da ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10’unun boşaltılması anlamına geliyor. İsrail’in yüz binlerce kişinin yaşadığı mahalleleri hedef alacağını duyurması ve göç güzergahlarını kasıtlı olarak Sünni Müslümanların, Hristiyanların ve Dürzilerin bulundukları yerlere doğru yönlendirmesi, Lübnan’da mezhepsel fay hatlarını kaşıması olarak yorumlandı. Konuya dair Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Lübnan uzmanı akademisyen Dr. Tuba Yıldız, İsrail’in Lübnan’da uyguladığı tahliye politikalarının Filistin’de yaşanan zorunlu göçleri hatırlattığını ve ülkenin yeni bir “Nekbe” sürecine sürüklenebileceğini söyledi. Yıldız, İsrail’in göç ettirme planına ilişkin olarak, “İsrail önce Güney Lübnan’da Hizbullah hedeflerine saldıracağını söylemişti. Ancak kısa süre içinde bütün sivillerin bölgeyi boşaltmasını istedi. Bu durum, İsrail’in uzun süredir planladığı tampon bölgeyi oluşturma adımının bir parçası oldu. Böylece yalnızca Hizbullah’ın hedef alınmadığı da açıkça ortaya çıktı” şeklinde konuştu. İsrail’in boşaltılmasını istediği alanın büyüklüğü, klasik güvenlik tamponu iddiasını aşan bir boyuta ulaştığını ifade eden Yıldız, “Tampon bölge normalde 5 kilometre, 10 kilometre ya da 15–20 kilometrelik bir alan olur. Ancak burada yaklaşık 1000 kilometrekarelik bir bölgeden bahsediyoruz. Bu da Lübnan’ın yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor. Bu bölgede 200 binden fazla insan yaşıyor” diye konuştu.