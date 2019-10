İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li Senatör Graham'a 'yeşil ışık' tepkisi: Teröristleri cehenneme göndermek için acelemiz vardı

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Senatör Graham’ın Twitter hesabından yaptığı "Türk hükümetine, Suriye’nin kuzeyine girmek için yeşil ışık yakılmadığı" açıklamasına yanıt verdi.

"Teröristleri cehenneme göndermek için acelemiz vardı"

Fahrettin Altun, "Senatör, sizi buradan bilgilendirmek için yazıyorum. Türkiye ve Suriye Milli Ordusu, bugün Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum. O acil bir durumdu. Vatandaşlarımızı tehdit eden PKK ve DEAŞ teröristlerini cehenneme göndermek için acelemiz vardı." ifadelerini kullandı.

Senator,



I am writing to inform you that Turkey and the Syrian National Army launched Operation Peace Spring today.



I heard that we may have ran a red light.



It was an emergency.



We were in a rush to unleash hell on PKK and ISIS terrorists, who threatened our citizens. https://t.co/TCuyllcQv3 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 9 Ekim 2019

Graham paylaşımında, "Türk hükümetine, Suriye’nin kuzeyine girmek için yeşil ışık yakılmadı. Kongrede, kırmızı çizgiyi gördüğünüzde onu geçmemeniz gereken devasa iki partili muhalefet var." ifadelerine yer vermişti.