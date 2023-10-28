İletişimi kesen terör devletinin katliam girişimini Ürdün duyurdu: İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı

İsrail, dünyayla bağlantısını kestiği Gazze'ye, bu gece en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor. Bölgeden bilgi akışı neredeyse yok denecek kadar az olsa da El Cezire'nin bölgeden yaptığı yayına yansıyan görüntüler, bombardımanın ne denli yoğun olduğunu gösteriyor. Canlı yayında gelişmeleri aktaran El Cezire muhabiri, katliamı "Çok şiddetli ve ürkütücü patlamalar yaşanıyor." sözleriyle anlattı.