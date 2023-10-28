İletişimi kesen terör devletinin katliam girişimini Ürdün duyurdu: İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, İsrail'in kara harekatı başlattığını açıkladı.
Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.
İletişim hizmetlerinin kesilmesiyle Gazze'nin dış dünyayla bağlantısı da kesildi. Gazze'nin dünya ile bağını kesen İsrail'in bu hamle sonrasında ise kara harekatı başlattığı belirtildi.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşı başlattığını" belirterek, savaşın "gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felakete" yol açacağını söyledi.
Safedi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı. Gazze Şeridi’ne yönelik kara savaşının sonucu, gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felaket olacaktır." ifadelerini kullandı.
"Tarih yargılayacak"
Arap ülkelerinin Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu tasarının oylanacağını belirten Safedi, "Bu karara karşı oy vermek bu anlamsız savaşı kabul etmektir. Milyonlar her oyu izleyecek. Tarih yargılayacak." şeklinde açıklamada bulundu.
Safedi, İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşın "bölgeyi uçuruma sürüklediğini" vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla "dünyanın felakete dur demesi" çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ürdün'ün önerdiği çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul ederken, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulundu.
Gazze’de son durum
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.
İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.