İlham Aliyev: Tiflis'teki protestoların arkasında Macron var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan'daki AB protestolarının dış güçlerle bağlantılı olduğunu ve gösterilerin arkasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin askıya alınması nedeniyle Gürcistan'da protestolar sürüyor. 22'nci gününe giren protestolar nedeniyle gerginlik hat safhada devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Aliyev, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki gösterileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un organize ettiğini ifade ederek, "Kulakları yine dışarı çıkmış. Bu adam kendi ülkesinde sakin duramıyor." dedi.
'ın
katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin dört yıllığına askıya alınmasına karşı
22 gündür sürüyor.
Ülkeyi yangın yerine çeviren ve bölgedeki tansiyonu yükselten olaylara ilişkin
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gürcistan'ın Azerbaycan için önemli bir ortak ve yakın bir dost olduğunu ifade eden Aliyev, "
Gürcistan'daki istikrarsızlık veya istikrarsızlık tehdidi, Gürcistan için ne kadar zararlıysa Azerbaycan için de o kadar zararlıdır. Bu nedenle, biz Gürcistan'daki durumun siyasi yönelimle uyumlu olmasını, istikrarlı olmasını ve Gürcistan'ın başarılı bir şekilde gelişmesini sağlamak için çabalıyoruz ve her şeyi yapıyoruz.
" dedi.
Gürcistan'daki gösterilerin dış etkilerle gerçekleştiğini ifade eden Aliyev, ülkede Batı'dan fon alan binlerce sivil toplum örgütünün faaliyet gösterdiğini söyledi.
"Macron'un kulakları yine dışarıya çıkmış"
Tiflis'teki protestoların arkasında
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un olduğunu ve rahat durmadığını söyleyen Aliyev, "
Ve yine, gördüğünüz gibi, Macron'un kulakları yine dışarı çıkmış. Bu adam kendi ülkesinde sakin duramıyor. Gürcistan'a da girmeli. Notre-Dame de Paris Katedrali'ndeki törende ne gördük? Papa Francis töreni görmezden geldi, Macron'u bu Olimpiyat rezaleti için affetmedi, tabii ki.
" ifadelerini kullandı.
Gürcistan'daki protestolar
, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler gösteriler düzenlemeye başlamıştı.
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze
, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "
Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik.
" ifadesini kullanmıştı.
Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.
Gürcistan'ın kararına tepkiler
ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.
AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.
Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Gürcistan Başbakanı
ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.
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