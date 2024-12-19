İlham Aliyev: Tiflis'teki protestoların arkasında Macron var

Gürcistan'ın Azerbaycan için önemli bir ortak ve yakın bir dost olduğunu ifade eden Aliyev, "

Gürcistan'daki istikrarsızlık veya istikrarsızlık tehdidi, Gürcistan için ne kadar zararlıysa Azerbaycan için de o kadar zararlıdır. Bu nedenle, biz Gürcistan'daki durumun siyasi yönelimle uyumlu olmasını, istikrarlı olmasını ve Gürcistan'ın başarılı bir şekilde gelişmesini sağlamak için çabalıyoruz ve her şeyi yapıyoruz.