Dünya İltica Ajansı çalışanı Yunanistandaki Moria kampına ulaştı Gördüklerim berbattı
AVRUPA

İltica Ajansı çalışanı Yunanistan'daki Moria kampına ulaştı: Gördüklerim berbattı

Sığınmacıların Ada’da zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Yunanistan İltica Ajansı çalışanı Zanni, Moria kampında gördüklerini "inanılmaz" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi AA
Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin zor şartlardaki bekleyişi sürüyor.
Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin zor şartlardaki bekleyişi sürüyor.

Yunanistan İltica Ajansı çalışanı İrini Zanni, Avrupa’ya geçmek isteyen bazı sığınmacıların tutulduğu Midilli Adası'ndaki Moria kampında şartların "berbat" olduğunu belirterek, bu kişilere daha "insani" davranılması çağrısı yaptı.

Zanni, iki hafta önce gittiği Moria kampındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sığınmacıların Ada’da zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Zanni, Moria kampında gördüklerini "inanılmaz" olarak nitelendirdi.

Zanni, "Moria’ya 2017’de gitmiştim ve 2 hafta önce bir kez daha gittim. Şu anda oradaki durum 3 yıl öncesine kıyasla çok kötüleşmiş durumda. Orada tutulan sığınmacıların şartları gerçekten berbat." ifadesini kullandı.

Kampın kapasitesinin sınırlı olduğuna işaret eden Zanni, "Birçok sığınmacı aile, kampın dışındaki ormanda sağlıksız şartlarda yaşıyor." dedi.

Zanni, sığınmacıların durumundan duyduğu endişeyi dile getirerek, "Bu insanları kurtarmak için fırsatımız olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı
OYNAT 00:41
Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı
Yunan askerleri, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedeki sığınmacılara sapanla taş atarak müdahale etti.
Müdahalelerde yaralanan sığınmacılar, sağlık müdürlüğünün sahra çadırlarında tedavi ediliyor. Sığınmacıların, tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.

Sığınmacılar için "insani" muamele çağrısı

Yunan hükümetinin sığınmacılara karşı "politik" bir tutum sergilediğine dikkati çeken Zanni, hem kendi çalışma şartlarının iyileşmesi hem de sığınmacılara daha "insani" muamele talebiyle dünden itibaren greve gittiklerini belirtti.

  • Zanni, bu nedenle Yunanistan Parlamentosunun önündeki Sintagma Meydanı’nda hükümetin taleplerini dikkate alması çağrısıyla protesto düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
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Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 14 gündür bekliyor.
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Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra, ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.
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Yunanistan'ın müdahalesiyle 2 haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab, Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.
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Akıl almaz yöntemlerine bir yenisini daha ekleyen Yunanistan, uzun süredir Türkiye tarafına doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle sınırda bir aracın arkasına monte edilmiş fanı çalıştırmaya başladı.
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Attıkları gazların kendilerine dönmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte edilen fanı çalıştıran Yunanistan güvenlik güçleri, bu sayede sığınmacılara müdahalede kullandıkları orantısız gücün etkisini artırmayı amaçlıyor.
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Yunan sınır birliklerinin gazı attıktan sonra fanı çalıştırması görüntülere de yansıdı.
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Sınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran Yunanistan'ın, etkiyi artırmak için son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullandığı tespit edilmişti.
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Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
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Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
Yunanistan sınır güçleri, attıkları gaz bombalarının daha fazla etki etmesi için açık alanda fan çalıştırmaya başladı.

Ada'da binlerce sığınmacı bulunuyor

Ülkelerindeki savaş ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıların ilk durağı olan Midilli Adası'ndaki Moria kampında yaklaşık 25 bin sığınmacı bulunuyor.

Yetkililer, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu Moria kampında hastalıkların daha hızlı yayılabileceği uyarısı yapmıştı.

Ada'daki Plomari kasabasında bir süpermarkette çalışan 40 yaşındaki bir kadında salı günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmişti.

Yunanistan siper kazıyor
DÜNYA
Yunanistan siper kazıyor

Yunanistan sığınmacıları alıkoyuyor

Midilli Adası'na ayak basan 500 sığınmacı, yaklaşık 1 haftadır limanda bekletiliyor.

  • 1 Mart'tan sonra Ada'ya ulaşan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 sığınmacı, yaklaşık bir haftadır Midilli Limanı'nda tutuluyor.

450 sığınmacı kendilerini ana karaya taşıyacak Yunan donanmasına ait ''Rodos'' isimli ulaştırma gemisinde tutulurken, 50 sığınmacı da gemide yer kalmadığı için liman bölgesinde bulunan belediyeye ait otobüslerde sabahlamak zorunda kalıyor.

Yunan hükümeti, 2 Mart'ta sığınmacı krizini önlemek amacıyla iltica başvurularını bir aylığına askıya almıştı. Yetkililer, sığınmacıların akıbeti hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Çocukları bile dövüyorlar
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Çocukları bile dövüyorlar

"Yunanistan, temel insan hakkını çiğnemiş olacak"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), söz konusu sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamada, sığınmacıların iltica başvurularını askıya alan Yunan hükümetinin uluslararası ve Avrupa hukukunu ihlal ettiğini vurgulamıştı.

Açıklamada, "Söz konusu kişilerden biri iltica başvurusu hakkı tanınmadan ülkesine gönderildiği takdirde Yunanistan, işkence ve ölüm cezası tehlikesi altında bulunan kişilerin iade edilmemesi gibi temel bir insan hakkını çiğnemiş olacak" değerlendirmesi yapılmıştı.

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