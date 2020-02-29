İdlib için olağanüstü toplanan NATO'daki ortak bildiriye Yunanistan vetosu

Dün Brüksel'de Türkiye'nin talebiyle olağanüstü olarak toplanan NATO toplantısında Yunanistan'ın vetosu nedeniyle ortak bildiri yayınlanamadığı ortaya çıktı.

YUNANİSTAN MÜLTECİLERİ ÖNE SÜRDÜ

Yunan gazetesi Kathimerini'nin Yunanistan Dışişleri'nden kaynaklara dayandırdığı habere göre, Yunan diplomatlar ortak bildiride AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasına atıf yapılmasını talep etti. Ancak bu talep ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından kabul görmedi.

ORTAK BİLDİRİ YAYINLANAMADI

Ülkelerin NATO Daimi Temsilcileri düzeyinde gerçekleşen toplantının ilk saatlerinin oldukça uzlaşmacı geçtiği, Ankara'nın hava savunmanın güçlendirilmesi ve hava sahasının müttefik uçaklar tarafından kontrol edilmesi gibi talepleri NATO'nun dört büyük ülkesi tarafından 'karşılanabilir talepler' olarak değerlendirildiği iddia edildi.

Ancak Yunanistan'ın ortak bildiriyi veto etmesi nedeniyle zirvede ortak bir bildiri yayınlanamadığı ifade edildi. Kathimerini, Yunanistan dışında hiçbir ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde operasyon icra etmesini masaya getirmediğine dikkat çekti.

NATO'NUN RUSYA'YA KARŞI DURUŞUNU SERTLEŞTİRMESİ İÇİN FIRSAT

Gazete ayrıca, özellikle ABD'nin mevcut durumu Ankara'yı Rus ekseninden uzaklaştırarak tekrar Batı'nın yanına çekmek için bir fırsat olarak gördüğünü yazdı. NATO'daki Polonya, Çekya ve Slovakya gibi daha küçük Baltık ve Orta Avrupa ülkelerinin ise Ankara ve Moskova arasındaki gerginliği NATO'nun Rusya'ya karşı duruşunu sertleştirmesi için bir fırsat olarak gördüğü değerlendirmesi yapıldı.

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