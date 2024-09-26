İnfaz edip naaşlarını yolladı

İsrail güçlerinin, Gazze'ye içinde 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdiği bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in konteynerdeki cenazelerin kimlikleri, yaşları, cinsiyetleri ve nerede öldükleri gibi hiçbir bilgiyi vermediği belirtildi. Yakınları tarafından teşhis edilebilmeleri için tüm bilgiler verilene kadar cenazelerin teslim işlemlerinin durdurulduğu kaydedildi. Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nden, uluslararası protokollere uygun şekilde cenazelerin teslim işlemlerinin tamamlanması istendi. Öte yandan Filistinli yetkililer, Gazze'deki Filistin hükümetinin teşhis edilebilmeleri için tüm cesetlerle ilgili veri ve bilgiler verilene kadar cansız bedenleri İsrail tarafına iade etme kararı aldığını dile getirdi.