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İnfaz edip naaşlarını yolladı

İnfaz edip naaşlarını yolladı

04:0026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İsrail, Gazze’ye içinde 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi. İsrail, kurbanların kimlikleri, yaşları ve nerede öldüklerine dair ise hiçbir bilgi paylaşmadı. Bu nedenle Filistin yönetimi gerekli bilgiler paylaşılıncaya kadar cenazeleri teslim almama ve İsrail’e iade etme kararı aldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye içinde 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdiği bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in konteynerdeki cenazelerin kimlikleri, yaşları, cinsiyetleri ve nerede öldükleri gibi hiçbir bilgiyi vermediği belirtildi. Yakınları tarafından teşhis edilebilmeleri için tüm bilgiler verilene kadar cenazelerin teslim işlemlerinin durdurulduğu kaydedildi. Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nden, uluslararası protokollere uygun şekilde cenazelerin teslim işlemlerinin tamamlanması istendi. Öte yandan Filistinli yetkililer, Gazze'deki Filistin hükümetinin teşhis edilebilmeleri için tüm cesetlerle ilgili veri ve bilgiler verilene kadar cansız bedenleri İsrail tarafına iade etme kararı aldığını dile getirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır 'Dünya beşten büyüktür' diye haykırıyordu: Ülkelerden peş peşe 'BM'de reform' çağrısı

ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Birleşik Krallık'ın güdümünde hareket ederek tarafsızlığı sorgulanan Birleşmiş Milletler'de (BM) reform çağrıları yükselmeye başladı. Birçok ülke, BM 79. Genel Kurulunda uluslararası sistemde reform çağrılarında bulundu. Ülke temsilcileri, yapılan çağrılarda yer yüzünde yaşanan acılarda BM hükümlerinin etkisiz kaldığına dikkati çekerken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Reform olmazsa parçalanma kaçınılmaz. Küresel kurumların meşruiyeti, itibarı ve etkisi azalır." uyarısında bulundu. Yıllardır, "Dünya beşten büyüktür" çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM Genel Kuruluna hitabında, "Üzülerek görüyoruz ki son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor. Giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor." ifadelerini kullanmıştı.


#israil
#gazze
#katliam
#Orta Doğu

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