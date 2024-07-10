İngiliz bakan 'şok edici' diyerek Gazze'de acil ateşkes istedi

NATO Zirvesi için ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zirvede Filistin'de adil, kalıcı barış tesis edilmeden küresel vicdanın rahat bir nefes almasının mümkün olmayacağını vurgulayacağız” dedi. NATO’nun İsrail-Filistin konusunda bekleneni yapamadığını söyleyen Erdoğan, “Temennim odur ki ABD'deki görüşmelerimizde bunları tekrar gündeme getirip beklediğimiz neticeyi de alırız” diye konuştu.