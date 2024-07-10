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Dünya

İngiliz bakan 'şok edici' diyerek Gazze'de acil ateşkes istedi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, terör devleti İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırının şok edici olduğunu belirtti. Lammy, Gazze'de sivillerin korunması amacıyla önlemler alınmasını ve acil ateşkes sağlanmasını talep etti.

20:38 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
İsrail'in dün okula düzenlediği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, en az 53 kişi yaralanmıştı.
İsrail'in dün okula düzenlediği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, en az 53 kişi yaralanmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin sığındığı bir okulun kapısına düzenlediği saldırının "şok edici" olduğunu belirterek, sivillerin korunması için önlemler alınması ve acil ateşkes sağlanmasını istedi.

​​​​​​​Lammy, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, okul saldırısında sivil can kayıpları yaşanmasını "şok edici" olarak nitelendirdi.

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Lammy, "Gazze'deki yıkıcı şiddet çok uzun süredir devam ediyor. Sivillerin korunması için derhal önlemler alınmasını, acil ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, en az 53 kişi yaralanmıştı.


#İngiltere
#David Lammy
#Gazze
#İsrail
#işgal
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