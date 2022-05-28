Dünya İngiliz kaşif elektrikli arabayla Dünyanın uzunluğunu kat edecek
AVRUPA

İngiliz kaşif elektrikli arabayla Dünyanın uzunluğunu kat edecek

Bir İngiliz maceracı, rüzgar ve güneşle çalışan elektrikli bir arabayla dünyanın tepesinden dibine doğru gidecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiliz kaşif elektrikli arabayla Dünyanın uzunluğunu kat edecek
Chris Ramsey

Chris Ramsey, elektrikli araçla Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na giden ilk kişi olmaya hazırlanıyor. Ramsey, Antarktika'ya geçmeden önce 17.000 mil seyahat edecek ve Kuzey Kutbu'ndan Kuzey, Orta ve Güney Amerika'ya kadar 14 ülkeden geçecek.

Otostopla Türkiye’yi gezen gezginin şimdiki hedefi 3 buçuk yılda dünyayı gezmek
GÜNDEM
Otostopla Türkiye’yi gezen gezginin şimdiki hedefi 3 buçuk yılda dünyayı gezmek

Tutkulu bir çevre kampanyacısı olan 45 yaşındaki Ramsey, macerayı olabildiğince sürdürülebilir bir şekilde tamamlamaya kararlı. Chris ve beş kişilik bir ekip, biri kar ve buzu geçmek için daha büyük tekerleklerle değiştirilecek olan otomobilde seyahat edecek.

Mutluluğu tek göze sığdırdılar
HAYAT
Mutluluğu tek göze sığdırdılar

Tek tıkla dünyayı gezin!
TEKNOLOJİ
Tek tıkla dünyayı gezin!

  • Chris için macera, hayatının önemli bir parçası anlamına geliyor.
Üç milyon lira dolandırdı

Üç milyon lira dolandırdı

​Kendini 'Cumhurbaşkanı danışmanıyım' diyerek tanıtmış.
Kurbanlık hisse fiyatları belli oldu

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TERÖRE DARBE

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

​40 saatlik yolculuk sonrası ilk araçlar trenden Edirne'ye indi.

Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Spor

Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor’da Antalyaspor maçı sonrası yaşanan sevinç gösterileri ve sonrasındaki şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Medical Park Stadyumu’nun zemini sil baştan yenileniyor.
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Ekonomi

Bakan Kurum kira artışlarını önleyecek düzenleme için tarih verdi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta ölçekli işletmeci kardeşlerimiz illerde gelen talebe göre belirlediğimiz alanlarda sanayi sitesi kuracağız. Kura yöntemiyle çok az peşinatlarla 15-20 yıllık vadelerle olacak. İlk kez bu programda söylüyorum, ağustos ayında sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi vatandaşlarımıza sunacaklar" dedi. Geçtiğimiz günlerde de kiralık evlerde fahiş fiyat artışıyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, Meclis'e 10 gün içerisinde düzenlemenin geleceğini söyledi. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı tartışmalarına ilişkin ise "Bir pist açık kalacak, terminallerin hepsi kalacak, hangarlar kalacak" dedi.
Hamza Dağ'dan CHP'li Engin Özkoç'un 15 Temmuz iddiasına cevap: Her gördüğünüz rüyaya aldanırsanız kendinizi aynada aslan görürsünüz
Gündem

Hamza Dağ'dan CHP'li Engin Özkoç'un 15 Temmuz iddiasına cevap: Her gördüğünüz rüyaya aldanırsanız kendinizi aynada aslan görürsünüz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saklandığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ise TBMM yolunda olduğunu iddia ettiği paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun tankların yanından kaçarcasına geçtiği görüntüleri hatırlatan takipçilerine yanıt vermedi. Özkoç'un paylaşımına cevap veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Her gördüğünüz rüyaya aldanırsanız kendinizi aynada aslan görürsünüz" dedi.

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