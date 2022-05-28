İngiliz kaşif elektrikli arabayla Dünyanın uzunluğunu kat edecek

Chris Ramsey, elektrikli araçla Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na giden ilk kişi olmaya hazırlanıyor. Ramsey, Antarktika'ya geçmeden önce 17.000 mil seyahat edecek ve Kuzey Kutbu'ndan Kuzey, Orta ve Güney Amerika'ya kadar 14 ülkeden geçecek.

GÜNDEM Otostopla Türkiye’yi gezen gezginin şimdiki hedefi 3 buçuk yılda dünyayı gezmek

Tutkulu bir çevre kampanyacısı olan 45 yaşındaki Ramsey, macerayı olabildiğince sürdürülebilir bir şekilde tamamlamaya kararlı. Chris ve beş kişilik bir ekip, biri kar ve buzu geçmek için daha büyük tekerleklerle değiştirilecek olan otomobilde seyahat edecek.

HAYAT Mutluluğu tek göze sığdırdılar

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