Dünya İngiliz medyası terör örgütü PKK/YPGnin provokasyonuna alet oldu
AVRUPA

İngiliz medyası terör örgütü PKK/YPG’nin provokasyonuna alet oldu

İngiltere’de yayımlanan 10 gazete ve 22 tanınmış isim, Türkiye’nin başarılı operasyonları karşısında eriyen terör örgütü PKK/YPG’nin provokasyonuna alet oldu. İngiliz medyasına reklam veren terör örgütü terörist başı “Abdullah Öcalan’a özgürlük” propagandası yaparak, Avrupa ve İngiltere'de destekçi arayışına girdi.

Haber Merkezi DHA
İngiliz medyası terör örgütü PKK/YPG’nin provokasyonuna alet oldu.
İngiliz medyası terör örgütü PKK/YPG’nin provokasyonuna alet oldu.

İngiltere’de yayımlanan 10 gazete ve 22 tanınmış isim, Türkiye’nin başarılı operasyonları karşısında eriyen terör örgütü PKK/YPG’nin provokasyonuna alet oldu. İngiliz medyasına reklam veren terör örgütü terörist başı “Abdullah Öcalan’a özgürlük” propagandası yaparak, Avrupa ve İngiltere'de destekçi arayışına girdi.

DESTEKÇİ ARAYIŞINA GİRDİLER
Türkiye’nin başarılı operasyonları karşısında ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, destekçi arayışına girdi. Örgüt içinde çözülmedeki artış ve Türkiye’nin operasyonuyla eriyen terör örgütü PKK, Avrupa ve İngiltere’deki terör destekçisi medya üzerinden provokasyona soyundu. İngiltere’de yayımlanan 10 gazete ve 22 tanınmış isim, terör örgütü PKK/YPG’nın provokasyonuna alet oldu

TERÖR REKLAMI

Terör örgütü PKK/YPG ile sözde "insan hakları" ve "düşünce özgürlüğü" kisvesi altında iş birliği yapan İngiltere’deki medya kuruluşları arasında “Hucknall Dispatch, The Gazette, The Guardian, Advertiser, Rasen Mail, Sunderland Echo, Sleaford Standard, Visitor, The News Courier ve The Bucks Herald” gazeteler yer aldı. Terör örgütü PKK’nın sözde sivil kuruluşlarıyla kol kola olan İngiliz yayın organları, “Zamanı geldi, Öcalan’a özgürlük” temalı reklamları manşetten yayınladı. Terör örgütü PKK’nın provokasyonuna çanak tutan İngiliz medyasında yayınlanan mesajda,terörist başı Öcalan’ın ivedilikle serbest bırakılmasına yönelik çağrı yer aldı.
KAPAKTA İLANIN ORTALAMA FİYATI 35 BİN TL
Örgütün propagandasına alet olan Hucknall Dispatch, The Gazette, Advertiser, Rasen Mail, Sunderland Echo, Sleaford Standard, Visitor, The News Courier ve The Bucks Herald” gazetelerinde, kapakta ilan fiyatının ortalama fiyatının 3 bin 450 sterlin (35 bin 117 TL) olduğu öğrenildi.
TANINMIŞ İSİMLERDEN ÖRGÜT ELEBAŞISINA DESTEK
Aralarında farklı ülkelerden de parlamenter, siyasi parti temsilcisi ve sendikaların yöneticilerinin de olduğu 22 isim, terör örgütü PKK’nın elebaşısı Öcalan’a destek yazıları kalem alarak, teröre alet oldu.

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