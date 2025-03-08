İngilizlerin en iyi yemeği Türk mutfağından çıktı: 'Dönerli börek' herkesten tam not aldı

İngiltere'nin en iyi böreği, İskoçya'nın Batı Lothian bölgesindeki Boghall Kasapları tarafından hazırlandı ve yerel halkın favorisi haline geldi.

Tarif nasıl hazırlanıyor?

45 yaşındaki Mariesha Boyle, müdavimlerden gelen talepler üzerine bu fikri ortaya attı ve ardından tarifin üzerinde değişiklikler yaptı.





Börek, tavuk ve dana eti, beyaz ve kırmızı soğan, acı ve tatlı sosla hazırlanıyor, üstüne de peynir ekleniyor.





Mariesha Boyle, "Yeni, farklı, bize biraz çeşitlilik katacak bir şey arıyorduk ve sonunda bulduk" dedi.

"Çok popüler oldular, artık yeteri kadar üretemiyoruz"

Melton Mowbray'de düzenlenen ödüllerin baş jürisi, böreğin genel olarak pişirmesinin iyi, lezzetli ve iyi baharatlandırılmış bir iç malzemeye sahip olduğunu söyledi.





Ödülün turta kategorisindeki diğer 35 yarışmacı arasında Tavuklu Tikka Turta, Turta Çiçeği Somonlu 'Chai-Matchai', Kızılcık Soslu Karayip Tarzı Baharatlı Hindi Turta ve Butternut ve Malabar Turta yer aldı.





Genel kazananlar, Ekim ayında Japonya'ya davet edilerek Osaka'daki Hankyu Mağazası'nda düzenlenecek 'İngiliz Yemek Haftası' kapsamında yemeklerini sergileyecekler.





Daha önce Bayan Boyle'un büyükbabası William Boyle ve 68 yaşındaki babası Paul Boyle tarafından işletilen Boghall Kasapları da Mayıs ayında 50. yıl dönümünü kutluyor.

"İngiltere'nin dünya gıda mirasına yaptığı en önemli katkı"

Ailenin işe olan tutkusu, Bayan Boyle'un 93 yaşında olmasına rağmen hala dükkanda çalışan büyük teyzesi Mabel Brown tarafından daha da anlaşılıyor.



