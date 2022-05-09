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İngiltere 40 bin çocuğu okutamadı

İngiltere, Suriye’nin kuzeyinde 133 okula verdiği finansman desteğini kesti. Bu karardan geri adım atılmazsa 40 bin çocuğun eğitim hayatı bitecek. İngiltere merkezli Suriye Relief Örgütü’nden Jessica Adams, “Bir nesil çocuk okula gidemeyecek. Çocuk işçiliği, evliliği, sömürüsü ve kaçakçılığı artacak” dedi.

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Hatice Saka Yeni Şafak
İngiltere 40 bin çocuğu okutamadı
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İngiltere, Suriye’nin kuzeyinde 133 okula verdiği finansman desteğini kesti. Boris Johnson hükümeti bu karardan geri adım atmazsa 40 bin çocuğun eğitim hayatı fiilen bitecek. İngiltere merkezli Suriye Relief Örgütü’nün iletişim departmanı başkanı Jessica Adams desteği azaltma seçeneğinin politik olduğunu söyledi. Adams, “İngiltere ve diğer bağışçıların bıraktığı boşlukları dolduracak bir fon bulunmazsa Kuzey Suriye’de bir nesil çocuk okula gidemeyecek. Bu durum da çocuk işçiliği, evliliği, sömürüsü ve kaçakçılığı artacak” diye konuştu.

4 MİLYON İNSAN MAĞDUR OLACAK

  • Suriye’nin kuzeyini bekleyen başka tehditler de var. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) veto hakkı kullanarak Suriye’ye giden sınır ötesi insani yardımları engelleme çabaları, bu bölgede yaşayan 4 milyondan fazla insanı açlıkla karşı karşıya bırakacak. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) yaptığı açıklamada, “Rusya’nın BMGK’daki bu girişimi, Suriye’nin kuzeyinde yaşayan 4.2 milyon sivile karşı işlenmiş bir savaş suçu olduğunu vurguluyoruz” ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK KRİZİ VAR

Uluslararası Af Örgütü de, Kuzeybatı Suriye’deki hastanelere verilen uluslararası yardımdaki düşüş sebebiyle bölgeyi bir sağlık krizinin beklediğini duyurdu. Tamamen ücretsiz ve ilaç sağlamak için uluslararası toplumdan gelen fonlara bağlı olan sağlık kuruluşlarının bir krizle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Binlerce Suriyeli aç kalacak

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’in krizin ardından sınıra bir ziyaret yapması bekleniyor. Bu haftaki ziyareti ertelenen Thomas-Greenfield, “Sınırı ziyaret ederek son durumu göreceğim ve bu şekilde sınır kapısının açık kalmasını daha iyi savunabileceğim. Başka kapıların açılması için de uğraşacağım. Bu (sınır kapısının açık kalması) sadece bizim çıkarımıza değil, Rusya’nın da çıkarına.” ifadelerini kullandı.

HAKLI GEREKÇESİ OLMAZ

Thomas-Greenfield, sınır kapısının kapanması durumunda neler olacağını ise “Sınır kapısı kapanırsa bu, binlerce Suriyelinin aç kalacağı anlamına geliyor ve kimsenin bunu görmek isteyeceğini sanmıyorum. Bu yüzden başarıya, bu sınırı açık tutmaya odaklandım. Sınırı kapatmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz.” sözleriyle anlattı.

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