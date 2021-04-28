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Dünya İngiltere Başbakanı Johnsona ev yenileme soruşturması Yasaları çiğnemediğini savundu
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Johnson’a ev yenileme soruşturması: Yasaları çiğnemediğini savundu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Başbakanlık konutundaki dairesinin tadilat giderlerini bağış paralarıyla karşıladığı iddiaları üzerine tadilatın finansmanına yönelik resmi soruşturma başlatıldığı bildirildi. Johnson, ise herhangi bir yasayı çiğnemediğini savundu.

Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanı Johnson’a ev yenileme soruşturması: Yasaları çiğnemediğini savundu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki dairenin tadilatı nedeniyle Muhafazakar Partiyle mart ayından bu yana temas halinde olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, tadilatın finansmanına yönelik "bir suçun meydana gelmiş olabileceğinden şüphelenmek için makul gerekçeler bulunduğuna" dikkat çekilerek soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın Muhafazakar Partiye yakın iş insanlarının bağışlarıyla Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin yenilenmesi için "yasa dışı" ve "gizli" bir plan hazırladığını iddia etmişti.

ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE AÇIKLAMADI

Cummings, bu durumu "etik dışı, aptalca, muhtemelen yasa dışı" şeklinde niteleyerek Johnson'ın siyasi bağışların şeffaf bir şekilde açıklanmasına ilişkin kuralları ihlal ettiğini aktarmıştı.

  • İddialar üzerine Başbakanlık, konutun finansmanı konusunda Johnson'ın "seçim kanununa uygun hareket ettiği" açıklamasında bulunmuştu.

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Ülkede her yıl başbakana konutundaki tadilat giderleri için 30 bin sterlin hibe edilmesine rağmen konuttaki son tadilatın verilen hibeyi aştığı ve yaklaşık 200 bin sterline mal olduğu iddia edildi.

Hükümet, Johnson'ın dairesindeki tadilat giderlerini kendi imkanlarıyla karşıladığını ileri sürüyor.

JOHNSON: MASRAFLARI KENDİM KARŞILIYORUM

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular Oturumu'nda, Başbakanlık konutundaki dairesinin tadilatının finansmanını kimin sağladığı soruldu.

Masrafları kendisinin karşıladığını söyleyen Johnson, partisinden borç alıp almadığı yönündeki soruları yanıtlamayı ise reddetti.

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Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Başbakan'a dairenin tadilatıyla ilgili herhangi bir kural veya yasanın çiğnendiğine inanıp inanmadığını sordu.

Soruyu, "Hayır" şeklinde cevaplandıran Johnson, "yerine getirmek zorunda olduğu gereksinimleri tam olarak karşıladığını" ifade etti.

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Seçim Komisyonu

Ülkede 2001 yılında kurulan Seçim Komisyonu, Birleşik Krallık'taki siyasi partilerin finansmanını düzenleyen bağımsız bir organ olarak, siyasi partilere yapılan bağışların kurallara uygun olup olmadığını izliyor.

Siyasi partilerin ve kampanyacılarının, bağışları Seçim Komisyonuna bildirme zorunluluğu bulunuyor.

Seçim Komisyonu, Siyasi Partiler, Seçimler ve Referandumlar Yasası uyarınca kendi yaptırımlarını da uygulayabilir.

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