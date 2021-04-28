İngiltere Başbakanı Johnson’a ev yenileme soruşturması: Yasaları çiğnemediğini savundu

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki dairenin tadilatı nedeniyle Muhafazakar Partiyle mart ayından bu yana temas halinde olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, tadilatın finansmanına yönelik "bir suçun meydana gelmiş olabileceğinden şüphelenmek için makul gerekçeler bulunduğuna" dikkat çekilerek soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın Muhafazakar Partiye yakın iş insanlarının bağışlarıyla Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin yenilenmesi için "yasa dışı" ve "gizli" bir plan hazırladığını iddia etmişti.

ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE AÇIKLAMADI

Cummings, bu durumu "etik dışı, aptalca, muhtemelen yasa dışı" şeklinde niteleyerek Johnson'ın siyasi bağışların şeffaf bir şekilde açıklanmasına ilişkin kuralları ihlal ettiğini aktarmıştı.

REKLAM

İddialar üzerine Başbakanlık, konutun finansmanı konusunda Johnson'ın "seçim kanununa uygun hareket ettiği" açıklamasında bulunmuştu.

DÜNYA İngiltere Başbakanı Johnson: Üçüncü kez karantina yerine binlerce cesedin yığılmasını tercih ederim

Ülkede her yıl başbakana konutundaki tadilat giderleri için 30 bin sterlin hibe edilmesine rağmen konuttaki son tadilatın verilen hibeyi aştığı ve yaklaşık 200 bin sterline mal olduğu iddia edildi.

Hükümet, Johnson'ın dairesindeki tadilat giderlerini kendi imkanlarıyla karşıladığını ileri sürüyor.

JOHNSON: MASRAFLARI KENDİM KARŞILIYORUM

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular Oturumu'nda, Başbakanlık konutundaki dairesinin tadilatının finansmanını kimin sağladığı soruldu.

Masrafları kendisinin karşıladığını söyleyen Johnson, partisinden borç alıp almadığı yönündeki soruları yanıtlamayı ise reddetti.

DÜNYA İngiltere Başbakanı Boris Johnson PKK'yı kınadı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Başbakan'a dairenin tadilatıyla ilgili herhangi bir kural veya yasanın çiğnendiğine inanıp inanmadığını sordu.

REKLAM

Soruyu, "Hayır" şeklinde cevaplandıran Johnson, "yerine getirmek zorunda olduğu gereksinimleri tam olarak karşıladığını" ifade etti.

DÜNYA İngiliz basını: İngiltere KKTC'yi bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşünüyor

Seçim Komisyonu

Ülkede 2001 yılında kurulan Seçim Komisyonu, Birleşik Krallık'taki siyasi partilerin finansmanını düzenleyen bağımsız bir organ olarak, siyasi partilere yapılan bağışların kurallara uygun olup olmadığını izliyor.

Siyasi partilerin ve kampanyacılarının, bağışları Seçim Komisyonuna bildirme zorunluluğu bulunuyor.

Seçim Komisyonu, Siyasi Partiler, Seçimler ve Referandumlar Yasası uyarınca kendi yaptırımlarını da uygulayabilir.