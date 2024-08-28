|
Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer: Ekimde sunulacak bütçe acı verici olacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hükümetin halktan büyük taleplerde bulunmak zorunda kalacağını ve 30 Ekim'de sunulacak bütçe taslağının "acı verici kararlar" içereceğini söyledi.

11:19 - 28/08/2024 Çarşamba
AA
İngiltere Başbakanı Keir Starmer.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakanlık Ofisi'nin bahçesinde yaptığı konuşmada, 30 Ekim'de sunulması planlanan bütçede vergi artışları ve harcama kesintilerinden kaçınmanın mümkün olamayacağına dikkati çekti.


İngilizlerin ülkeye yönelik "uzun vadeli iyilik için kısa vadeli acıyı kabul etmek" zorunda kalacağını dile getiren Starmer, "Size karşı dürüst olacağım, ekim ayında sunulacak bütçe acı verici olacak" dedi.


Starmer, önceki 14 yıllık muhafazakar hükümetten "sadece ekonomik bir kara delik değil, toplumsal bir kara delik" devraldığını vurgulayarak, ülkenin temellerini sağlamlaştırmak için "sert eylemlere" ihtiyaç olduğunu söyledi.


Erken adım atması dikkatlerden kaçmadı

Başbakan Starmer, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 30 Ekim'de açıklaması beklenen bütçede ne olacağına ilişkin ayrıntıları açıklamazken, konuşması, vergi artışları ve harcama kesintilerinin açık işareti olarak değerlendirildi.


Normal zamanlarda, yeni bir hükümet iktidara geldikten sonra atacağı ilk adımları değerlendirmek için 100 gün beklerken, temmuz başında seçilen İşçi Partisinin erken adım atması da dikkati çekti.


#Keir Starmer
#İngiltere
#Bütçe
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmesi: Sonuca çok yaklaşıldı