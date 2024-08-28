İngiltere Başbakanı Starmer: Ekimde sunulacak bütçe acı verici olacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakanlık Ofisi'nin bahçesinde yaptığı konuşmada, 30 Ekim'de sunulması planlanan bütçede vergi artışları ve harcama kesintilerinden kaçınmanın mümkün olamayacağına dikkati çekti.

Starmer, önceki 14 yıllık muhafazakar hükümetten "sadece ekonomik bir kara delik değil, toplumsal bir kara delik" devraldığını vurgulayarak, ülkenin temellerini sağlamlaştırmak için "sert eylemlere" ihtiyaç olduğunu söyledi.