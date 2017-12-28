İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'dan Kabil için başsağlığı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Johnson, gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Kabil'deki kültür merkezinde birçok masum yaşama mal olan bu alçak saldırıdan dolayı dehşete düştüm. Olayın kurbanlarına ve ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

Bakan Johnson, "Afgan halkının terörün üstesinden gelmesine yardımcı olmadaki kararlılığımız devam ediyor. Halkı için daha parlak bir gelecek arayışında olan Afgan hükümetini desteklemeye bağlıyız." ifadesini kullandı.

"Gelen ilk haberler, saldırıyı Afganistan'daki DEAŞ'ın üstlendiğini öne sürdü." hatırlatmasında bulunan Johnson, nerede olursa olsun nefret dolu ideolojilerle baş edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Kabil'deki bir kültür merkezine sabah düzenlenen intihar saldırısında 41 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi yaralanmıştı.

Ülkenin en büyük etnik gruplarından Şii mezhebine mensup Hazara gruplarına ait olduğu bilinen "Tabyan" adlı kültür merkezinin içinde haber ajansı ve eğitim merkezi gibi kuruluşlar yer alıyor.