İngiltere ekonomisinin geldiği nokta: Kilisede din adamları ilk kez zam istedi

İngiltere'nin enflasyonu yükseldiği noktada düşüş yaşadı, son açıklanan veri ise sabit kalarak beklentinin üzerinde gerçekleşti. Ancak ülkede enflasyonun açıklanan resmi rakamların üzerinde bir etkisi olduğu görüşü hakim. İngiliz vatandaşları gelirlerinin artırılmasını, mevcut gelirlerle hayat pahalılığının önüne geçemediklerini belirtiyor. Yüzbinlerce İngiliz işçi ise 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarına karşı ücret artışı talebiyle greve gitmişti.

Zam talep edenlerin arasına din mensupları da katıldı

İngiltere’de artan yaşam maliyetleri nedeniyle zam talep eden birçok farklı meslekten çalışana din adamları da eklendi.

500 yıllık tarihte bir ilk

İngiltere Kilisesi’nin yaklaşık 500 yıllık tarihinde din adamları ilk kez resmi olarak zam talebinde bulundu. Kiliseye bağlı 2 binden fazla din adamını ve çalışanı temsil eden işçi sendikası Unite tarafından yapılan açıklamada, din adamlarının maaşlarında Nisan 2024’ten itibaren ödenmek üzere yüzde 9,5’lik bir artış talep edildiği belirtildi.

En düşük maaş talebi 29 bin 340 pound

Unite, din adamlarının en düşük maaşının 29 bin 340 pound’a çıkarılmasını teklif etti.

Ek merkezi finansman talebi

İngiltere Kilisesi’ne bağlı din adamlarının aldıkları maaşlar Hristiyan cemaatlerin yardımlarıyla finanse ediliyor. Ancak Unite, ek merkezi finansman sağlanmasını talep ediyor.

Zam eylülde belli olacak