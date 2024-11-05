İngiltere köle ticareti tazminatlarını ödemeyi reddetti: Ekonomik krizle boğuşuyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, kölelikten etkilenen Afrika'daki eski sömürge ülkeleri için talep edilen tazminatları, "ekonomik krizi" gerekçe göstererek, nakit ödemeyi reddetti.
BBC haberine göre, ilk kez Afrika turuna çıkan Dışişleri Bakanı Lammy, Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta açıklamalarda bulundu.
Hayat pahalılığına ve ekonomik krize dikkati çeken Lammy, kölelikten etkilenen Afrika'daki eski sömürge ülkeleri için talep edilen tazminatları nakit ödeyemeyeceklerini kaydetti.
İngiltere Afrika'daki köle ticaretinde önemli rol oynamıştı
David Lammy, kölelikten etkilenen ülkeler için tazminat kavramının "nakit para transferiyle ilgili olmadığını" belirterek, İngiltere'nin nakit tazminat yerine Afrika ülkeleriyle beceri ve bilim paylaşımı yapacağını aktardı.
Afrika'daki eski sömürge ülkeleri arasında Gambiya, Gana, Kenya, Nijerya, Liberya ve Zambiya en başta geliyor.