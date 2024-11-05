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İngiltere köle ticareti tazminatlarını ödemeyi reddetti: Ekonomik krizle boğuşuyoruz

İngiltere köle ticareti tazminatlarını ödemeyi reddetti: Ekonomik krizle boğuşuyoruz

14:085/11/2024, Salı
AA
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kölelik tazminatı tartışmalarını reddettikten sonra Ekim 2024'te Samoa'da düzenlenen Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları toplantısının açılış törenini izliyor.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, kölelik tazminatı tartışmalarını reddettikten sonra Ekim 2024'te Samoa'da düzenlenen Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları toplantısının açılış törenini izliyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, kölelikten etkilenen Afrika'daki eski sömürge ülkeleri için talep edilen tazminatları, "ekonomik krizi" gerekçe göstererek, nakit ödemeyi reddetti.

BBC haberine göre, ilk kez Afrika turuna çıkan Dışişleri Bakanı Lammy, Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta açıklamalarda bulundu.


Lammy, kendisinin de "
köleleştirilmiş insanların soyundan geldiğini
" vurgulayarak, kölelik döneminin
"korkunç ve dehşet verici
" olduğunu ve insanların üzerinde "
kalıcı izler
" bıraktığını söyledi.

Hayat pahalılığına ve ekonomik krize dikkati çeken Lammy, kölelikten etkilenen Afrika'daki eski sömürge ülkeleri için talep edilen tazminatları nakit ödeyemeyeceklerini kaydetti.


İngiltere Afrika'daki köle ticaretinde önemli rol oynamıştı

David Lammy, kölelikten etkilenen ülkeler için tazminat kavramının "nakit para transferiyle ilgili olmadığını" belirterek, İngiltere'nin nakit tazminat yerine Afrika ülkeleriyle beceri ve bilim paylaşımı yapacağını aktardı.


İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, 1500'lü yıllardan itibaren yüzyıllar boyunca süren
Afrika'daki köle ticaretinde önemli roller oynamıştı
.

Afrika'daki eski sömürge ülkeleri arasında Gambiya, Gana, Kenya, Nijerya, Liberya ve Zambiya en başta geliyor.

#Afrika
#İngiltere
#kölelik tazminatı

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