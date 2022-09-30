İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölüm nedeni açıklandı

Belgede, Kraliçenin 8 Eylül’de yerel saatle 15.10’da İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi.
Elizabeth’in ölüm nedeninin ise “yaşlılık” olduğu ifade edildi. Belgeyi Kraliçenin kızı Prenses Anne imzaladı. İngiltere’de 70 yıl boyunca tahtta kalan Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü Balmoral’da 96 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kraliçe için 19 Eylül Pazartesi günü dünya liderlerinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlenmişti.
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Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, \"Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi.\" ifadesi kullanıldı.
İlk açıklamalardan biri İngiltere Başbakanı Truss'dan geldi.
Truss,\" Modern ve dinamil bir ulus oluşturdu. Kraliçe bize güç verdi. Birleşik Krallıktadi tahta en uzun kalan lider oldu. Anıları bizimle beraber oalcak. Herkes onu güzel hatırlayacak.\"
Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı olan Kral 3. Charles'dan ilk açıklama geldi.
Charles, yaptığı açıklamada \"Sevgili Annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır. Sevilen bir hükümdarın ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz.\" ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter'dan yaptığı açıklamada, \"Majesteleri 2. Kraliçe Elizabeth, İngiliz ulusunun sürekliliğini ve birliğini 70 yıldan fazla süredir yaşattı.\" ifadelerini kullandı.
Macron, \" Onu Fransa'nın bir dostu, iyi kalpli bir kraliçe olarak hatırlıyorum. Ülkesi ve yüzyıl üzerinde kalıcı bir izlenim bıraktı.\" dedi.
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Kraliçe'nin ölümü üzerine başsağlığı diledi. Lapid, \"İsrail hükümeti ve halkı adına, Kraliyet Ailesi ve Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyoruz. O arkasında benzersiz bir liderlik bıraktı.\" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu'na başsağlığı diledi
Zelenskiy, \" Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu onarılamaz kayıp üzerine tüm Birleşik Krallık'a içten başsağlığı diliyoruz.\" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, “Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden derinden üzüldüm. 70 yılı aşkın bir süredir özverili liderliğin ve kamu hizmetinin örneklerini oluşturdu. Kraliyet Ailesine, NATO Müttefiklerimiz Birleşik Krallık, Kanada ve İngiliz Milletler Topluluğu halkına en derin taziyelerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılan açıklamada, \"Liderliği ve bağlılığı nedeniyle dünya çapında takdir edilen Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in vefatından dolayı derinden üzüldüm. Benim için iyi bir arkadaştı. BM'nin onlarca yıllık değişimi boyunca güven verici bir varlık gösterdi. Onun ömrü boyunca sarsılmaz bağlılığı hep hatırlanacak\" ifadeleri kullanıldı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, \"Kanada'nın en uzun süre hüküm süren hükümdarı majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendik\" mesajını paylaştı.
Almanya Başbakanı, \"Kraliçe, iki dünya savaşından sonra Almanya için 'uzlaşma sembolü' idi.\" dedi.
İtalya Başbakanı : Kraliçenin bağlılığını ve hizmet ruhunu selamlıyorum.
İsrail Başbakanı : Kraliçeyi selamlıyor ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Hindistan Lideri Modi : Kraliçenin ölümüyle acı çekiyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim.
Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum.\" açıklamalarında bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, \"Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyor, Kraliyet ailesine başsağlığı diliyorum.\" ifadesini kullandı.
Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası dünya liderlerinden açıklamalar
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth bugün tıbbi gözetim altına alınmıştı. Vefat haberi sonrası dünya liderlerinden çeşitli taziye mesajları geldi. İşte dünya liderlerinin açıklamaları...
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İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth için yasta: Bir devrin sonu