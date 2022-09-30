İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölüm nedeni açıklandı

Charles, yaptığı açıklamada \"Sevgili Annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır. Sevilen bir hükümdarın ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz.\" ifadelerini kullandı.