Dünya İngiltere Kuzey Denizine savaş gemileri gönderdi
AVRUPA

İngiltere Kuzey Denizi’ne savaş gemileri gönderdi

Kuzey Akım 1 ve 2’de meydana gelen sızıntılar İngiltere’yi harekete geçirdi. İngiltere, su altı gaz ve petrol boru hatlarını ve internet kablolarını Rus sabotajından korumak için Kuzey Denizi’ne savaş gemileri gönderdi. İngiltere, boru hatları, kuleler ve denizaltı kablolarının daha fazla saldırı riski altında olduğu endişesiyle Tip 23 fırkateyn HMS Somerset ve araştırma gemisi HMS Enterprise’ı Kuzey Denizi’ne konuşlandırıldı.

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İngiltere Kuzey Denizi’ne savaş gemileri gönderdi
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Kuzey Akım 1 ve 2’de meydana gelen sızıntılar İngiltere’yi harekete geçirdi. İngiltere, su altı gaz ve petrol boru hatlarını ve internet kablolarını Rus sabotajından korumak için Kuzey Denizi’ne savaş gemileri gönderdi.

İngiltere, boru hatları, kuleler ve denizaltı kablolarının daha fazla saldırı riski altında olduğu endişesiyle Tip 23 fırkateyn HMS Somerset ve araştırma gemisi HMS Enterprise’ı Kuzey Denizi’ne konuşlandırıldı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın Batı’nın Kuzey Akım’daki sızıntılara sessiz kalması sonucu böyle bir karar aldığı öne sürüldü.

‘ENDİŞELER VAR’

İngiliz donanma kaynakları The Times gazetesine yaptığı açıklamada, “Herhangi bir şeyin olma olasılığı artık pek yok. Ama yine de endişeler var. İyi bir radar ve sonara sahip bir gemiden daha iyi ne olabilir ki?” dedi.

Üst düzey politikacılar, savunma şefleri ve uzmanlar, Kuzey Akım gaz borularının Rusya tarafından düzenlendiği düşünülen bir saldırıyla sabote ettiğini öne sürmüş, Avrupa’nın altyapısının artık risk altında olduğu konusunda uyarılarda bulunmuştu. Yaşananların ardından Norveç de bölgedeki güvenliğini artırmıştı.

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