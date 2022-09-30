Dünya İngiltere Kuzey Korenin balistik füze kararından endişe duyuyoruz
ASYA

İngiltere: Kuzey Kore'nin balistik füze kararından endişe duyuyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin dün gece gerçekleştirdiği balistik füze denemesinden derin endişe duyulduğunu belirterek, Kuzey Kore'nin provokasyonlardan kaçınması çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
İngiltere: Kuzey Korenin balistik füze kararından endişe duyuyoruz
İngiltere: Kuzey Kore'nin balistik füze kararından endişe duyuyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek, dün balistik füze denemesi yapma kararından derin endişe duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'ye provokasyonlardan kaçınma, eksiksiz, doğrulanabilir ve geri döndürülemez şekilde nükleer silahlardan arınma yolunda somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

İngiltere'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Kore Yarımadası'nda barışa, kurallara dayalı uluslararası sistemi desteklemeye ve Kuzey Kore'nin yasa dışı faaliyetlerine son vermeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Kuzey Kore'yi ABD'yle diyaloğa geri dönmeye şiddetle teşvik ediyoruz." denildi.

Kuzey Kore, dün gece 2 balistik füze fırlattı

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne dün gece iki balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, azami 50 kilometre irtifaya ulaşan 2 balistik füzenin düzenli yörüngede yaklaşık 300 kilometre seyrettiğini açıklamıştı.

Hamada, Kuzey Kore'nin batı kıyılarından Japon Denizi yönüne fırlatılan füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini kaydetmişti.

"Kuzey Kore'nin nedensiz şekilde provokasyonları tırmandırdığını" belirten Hamada, "Bu seri denemeler, Japonya'nın ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmekte." ifadesini kullanmıştı.

Japon hükümetinin, Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla Kuzey Kore'ye protesto notası verdiği ve füzelerin düştüğü bölgede hasar tespitinin rapor edilmediği bildirilmişti.

Geçen hafta ve önceki gün füze denemeleri yapan Pyongyang yönetiminin son denemesi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore ziyaretine denk gelmesi dikkati çekti.

Kyodo ajansına göre, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın üçlü anti-denizaltı tatbikatı gerçekleştirmesi bekleniyor.

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