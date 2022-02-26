İngiltere Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasakladı: Karar şu andan itibaren geçerli İngiltere, Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasına yasak getirdi. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps kararı sosyal medya hesabından, "Putin'in eylemleri yasa dışı ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığından yararlanan kimse burada hoş karşılanmaz. Hiçbir Rus özel jetinin İngiltere hava sahasında uçamaması veya yere inmemesi için yasağımızı genişlettim. Karar şu andan itibaren geçerli" sözleriyle duyurdu.

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