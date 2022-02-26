Dünya İngiltere Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasakladı Karar şu andan itibaren geçerli
AVRUPA

İngiltere Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasakladı: Karar şu andan itibaren geçerli

İngiltere, Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasına yasak getirdi. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps kararı sosyal medya hesabından, "Putin'in eylemleri yasa dışı ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığından yararlanan kimse burada hoş karşılanmaz. Hiçbir Rus özel jetinin İngiltere hava sahasında uçamaması veya yere inmemesi için yasağımızı genişlettim. Karar şu andan itibaren geçerli" sözleriyle duyurdu.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasakladı: Karar şu andan itibaren geçerli
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İngiltere Ulaştırma Bakanlığı Rusya ile ilgili açıklamada bulundu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"YASAK KARARI ŞU ANDAN İTİBAREN GEÇERLİ"

  • "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in eylemleri yasa dışı ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığından yararlanan kimse burada hoş karşılanmaz. Hiçbir Rus özel jetinin İngiltere hava sahasında uçamaması veya yere inmemesi için yasağımızı genişlettim. (Karar) Şu andan itibaren geçerli."

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RUSYA HAVA SAHASINI İNGİLTERE'NİN UÇAKLARINA KAPATMIŞTI

İngiltere, dün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle en büyük Rus hava yolu şirketi Aeroflot'a yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

  • Söz konusu kararın ardından Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı da İngiliz havacılık otoritelerinin Rus uçaklarına yönelik "dostane olmayan" kararlar aldığını belirtmiş ve "25 Şubat itibarıyla, İngiltere'nin sahip olduğu, İngiltere'ye kayıtlı veya İngiltere ile bağlantılı birisi tarafından kiralanmış uçakların Rus hava sahasına girmeleri yasaklanmıştır" ifadesini kullanmıştı.

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