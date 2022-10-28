Dünya İngilterede enerji krizi büyüyor Okullarda eğitim 4 güne düşürülebilir
AVRUPA

İngiltere'de enerji krizi büyüyor: Okullarda eğitim 4 güne düşürülebilir

Evden çalışma, uzaktan eğitim derken Avrupa'da okul ve iş yerlerinde geçen süreleri azaltma tartışmaları yaşanıyor. İzlanda'da geçen yıl haftada 4 gün okula gitme uygulaması başarılı olunca İngiltere'de aynı uygulamaya gidilmesi tartışması başladı. Haftada 4 gün eğitimle enerji tasarrufu sağlanması öngörülüyor

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İngilterede enerji krizi büyüyor: Okullarda eğitim 4 güne düşürülebilir
Arşiv

Evden çalışma, uzaktan eğitim derken Avrupa'da okul ve iş yerlerinde geçen süreleri azaltma tartışmaları yaşanıyor.

İzlanda'da geçen yıl haftada 4 gün okula gitme uygulaması başarılı olunca İngiltere'de aynı uygulamaya gidilmesi tartışması başladı.

Haftada 4 gün eğitimle enerji tasarrufu sağlanması öngörülüyor

İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği, artan maliyetlere dikkati çekti.

Ülkedeki okulların yarısından fazlasında işten çıkarmaların gündemde olduğu hatırlatılan Dernek açıklamasında, 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi.

VELİLERDEN ELEŞTİRİ

Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu.

Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.

Enerji krizi Avrupa’yı parçaladı: Toplantı öncesi anlaşmazlıklar su yüzüne çıktı
DÜNYA
Enerji krizi Avrupa’yı parçaladı: Toplantı öncesi anlaşmazlıklar su yüzüne çıktı

Almanya'da enerji krizi: Son çareyi buldular
DÜNYA
Almanya'da enerji krizi: Son çareyi buldular
Yaralar sarılıyor

Yaralar sarılıyor

​İzmir'de depremzedeler için 2 yılda 2 bin 245 konut yapıldı.
İlk kez sergilendi

İlk kez sergilendi

Milli İHA ve Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak.
Bu kararlılıkla döviz stoku erir

​Bankalardaki mevduat dağılımı TL lehine hızla değişiyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor.

Fincancı ve merkez yönetimin görevden alınması için davaname hazırlandı.

ABD'den Rusya'ya sert uyarı.

​Heyetin üzerine yürüyüp hakime hakaret etti.

​Twitter'ı satın alır almaz kararını verdi.

​Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye analizi

​İlk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek.

​Mermiler ders içinmiş.

​Yüce Allah'ın Peygamberine ilk hitabı 'Oku' emri olmuştur.

​Cezaevi servisine saldırı düzenlemişti.

​Aralarında müessese müdürü ve yöneticileri de var.

​'İki kaburga kırığım var'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.