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Dünya İngilterede karantinadan sıkılan adam evinin altında 120 yıllık tünel keşfetti
AVRUPA

İngiltere’de karantinadan sıkılan adam evinin altında 120 yıllık tünel keşfetti

İngiltere’de yeni aldığı evinde çalışma yapan Jake Brown adlı kişi duvarlardan birinin dokusunun farklı olduğunu fark etmesinin ardından duvarı kırdı, duvardan yaklaşık 120 yıllık bir tünel çıktı.

Haber Merkezi DHA
Evinin altında 120 yıllık tünel keşfetti.
Evinin altında 120 yıllık tünel keşfetti.

İngiltere'de film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. İngiltere'nin Devon bölgesindeki Plymouth şehrinde yaşayan Jake Brown, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sürekli evde olduğu için sıkılarak yeni aldığı evinde değişiklikler yapmaya karar verdi.

Çalışmalara başlayan Brown, duvarların birinin dokusunun farklı olduğunu fark ederek duvarda delik açtı. Duvarın arkasında geniş ve boş bir alan olduğunu gören Brown, bu alanı incelemeye başladı.

Brown, tarihçi arkadaşı Richard Fisher ile irtibata geçerek, bulduklarını anlattı.

1900'lü yıllara dayanan boya kutularını keşfetti

Brown daha sonra bunun bir tünel olduğunu keşfetti. Brown incelemeleri sırasında tünelin içerisinde boya kutuları ve tarihi 1964 yılına dayanan eski bir gazete buldu. Ayrıca Brown, tünelin içinde bulduğu boya kutularının neredeyse 1900’lerin başından olduğunu da fark etti.

Evinin altında 120 yıllık tünel keşfetti.

Bunun üzerine Brown, tarihçi arkadaşı Richard Fisher ile irtibata geçerek, bulduklarını anlattı. Richard ise bölgenin o zamanlar ‘Windridge Hill’ adında büyük bir tepe olduğunu belirterek, evlerin kiler gibi yer altı alanları ile inşa edildiğini ve bu gibi yerlerin daha sonra şarap mahzenlerine hatta mağara tipi banyo alanlarına dönüştürüldüğünü gördüğünü belirtti.

İngiltere’de karantinadan sıkılan adam evinin altında 120 yıllık tünel keşfetti
FOTOĞRAF 6
Title
İngiltere'de film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. İngiltere'nin Devon bölgesindeki Plymouth şehrinde yaşayan Jake Brown, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sürekli evde olduğu için sıkılarak yeni aldığı evinde değişiklikler yapmaya karar verdi.
Title
Çalışmalara başlayan Brown, duvarların birinin dokusunun farklı olduğunu fark ederek duvarda delik açtı. Duvarın arkasında geniş ve boş bir alan olduğunu gören Brown, bu alanı incelemeye başladı.
Title
Brown daha sonra bunun bir tünel olduğunu keşfetti. Brown incelemeleri sırasında tünelin içerisinde boya kutuları ve tarihi 1964 yılına dayanan eski bir gazete buldu.
Title
Ayrıca Brown, tünelin içinde bulduğu boya kutularının neredeyse 1900’lerin başından olduğunu da fark etti.
Title
Bunun üzerine Brown, tarihçi arkadaşı Richard Fisher ile irtibata geçerek, bulduklarını anlattı. Richard ise bölgenin o zamanlar ‘Windridge Hill’ adında büyük bir tepe olduğunu belirterek, evlerin kiler gibi yer altı alanları ile inşa edildiğini ve bu gibi yerlerin daha sonra şarap mahzenlerine hatta mağara tipi banyo alanlarına dönüştürüldüğünü gördüğünü belirtti.
Title
İngiltere’de karantinadan sıkılan adam evinin altında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de yeni aldığı evinde çalışma yapan Jake Brown adlı kişi duvarlardan birinin dokusunun farklı olduğunu fark etmesinin ardından duvarı kırdı, duvardan yaklaşık 120 yıllık bir tünel çıktı.


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