İngiltere'de kovid ve kalp krizi ölümleri yer değiştirdi

İngiltere'de kalp krizi ölümleri pandemi sırasında beşte bir oranında arttı. İngiliz Kalp Vakfı'ndan alınan verilere göre İngiltere'de Mart ayı sonuna kadar kalp tedavisi için bekleyen 300.000'den fazla insan var ve bu sayı iki yıldır yüksek seviyelerde.

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İngiltere'deki kalp servisleri şu anda tedaviye ihtiyacı olan artan sayıda insanla başa çıkmasına yardımcı olacak acil bir plana ihtiyaç olduğunu söyledi. Ayrıca ambulansların kalp krizi çağrılarına yanıt vermesi ortalama 51 dakika 22 saniye sürüyor ve bu sürenin kısaltılmasının önemli olduğu belirtildi.

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