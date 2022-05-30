Dünya İngilterede maymun çiçeği vakalarında büyük artış
AVRUPA

İngiltere'de maymun çiçeği vakalarında büyük artış

İngiltere'de yeni 71 maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi. Böylece ülkede vaka sayısı 179'a çıktı.

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Haber Merkezi AA
İngilterede maymun çiçeği vakalarında büyük artış
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının açıklamasında, yeni 71 maymun çiçeği vakasıyla beraber toplam vaka sayısının 179'a çıktığı ifade edildi.

Virüsün genellikle insanlar arasında kolayca yayılmadığı, ancak kişiden kişiye yakın temas veya maymun çiçeği olan bir kişinin kullandığı giysiler, yatak takımları veya mutfak eşyalarıyla bulaşabileceği vurgulandı.

İngiltere nüfusu için riskin düşük olmayı sürdürdüğü ifade edilirken, halktan olağan dışı deri döküntülere veya yaralara dikkat etmeleri istendi.

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Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde bir ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Nijerya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: ABD'de 7 eyalette görüldü
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ülkenin 7 eyaletinde 9 ayrı maymun çiçeği vakası tespit edildiğini söyledi.
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<br>ABD’de vakaların görüldüğü 7 eyaletin California, Florida, Massachusetts, New York, Utah, Virginia ve Washington olduğu kaydedildi.<br>
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<br>Ülkede halk sağlığı yetkililerinin alarm durumuna geçtiği belirtilirken vakaların yerel laboratuvarlar tarafından belirlendiği kaydedildi.<br>
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Vakalardan bazılarının maymun çiçeği salgını olan bölgeye seyahat etmiş kişilerde görüldüğünü vurgulayan Walensky, halkı salgın konusunda duyarlı olmaya çağırdı.<br>
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<br>Beyaz Saray'ın küresel sağlık güvenliği ve biyolojik savunma kıdemli direktörü Raj Panjabi ise dünya çapında geniş ölçekte bir maymun çiçeği salgınının daha önce görülmediğini ifade etti.<br>
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Bilim insanları hastalığın neden hızlı yayıldığını araştırıyor. Pek çok uzman ise virüsün İngiltere ve Avrupa'da düşük seviyelerde tespit edilmeden dolaştığını söylüyor.<br>
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<br>MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR? <br>\"Maymun çiçeği\", enfekte biriyle yakın temas halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.<br><br>
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Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: ABD'de 7 eyalette görüldü
Dünyayı endişelendiren maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 22 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü son olarak ABD'nin 7 eyaletinde tespit edildi.
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