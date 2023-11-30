İngiltere'de Nottingham Belediyesi iflas etti

Nottingham Belediyesi yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, belediyenin bu yıl bütçesini dengelemeye yönelik yasal yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği belirtildi.





Açıklamada, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yönettiği belediyenin, yerel yönetim yasasının 114'üncü maddesini yürürlüğe sokarak, fiilen iflasını açıkladığı kaydedildi.





Nottingham Belediyesi, eylülde Birmingham Belediyesi'nin bütçedeki açık nedeniyle iflasını ilan etmesinin ardından, bu yıl iflas eden ikinci yerel yönetim oldu.





'13 yıldır yetersiz finanse ediliyoruz'





Nottingham Belediye Meclisi Başkanı David Mellen, Sky News'e yaptığı açıklamada, belediye personeline ödeme yapacaklarını, ancak bu mali yılda bütçelerinden fazla harcama yapmayacaklarını kaydetti.



