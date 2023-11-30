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Dünya

İngiltere'de Nottingham Belediyesi iflas etti

İngiltere'de Nottingham Belediye Meclisi, bütçedeki 'önemli açık' nedeniyle fiilen iflas ettiğini duyurdu.

12:53 - 30/11/2023 Perşembe
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Nottingham Belediyesi yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, belediyenin bu yıl bütçesini dengelemeye yönelik yasal yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği belirtildi.


Açıklamada, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yönettiği belediyenin, yerel yönetim yasasının 114'üncü maddesini yürürlüğe sokarak, fiilen iflasını açıkladığı kaydedildi.


Nottingham Belediyesi, eylülde Birmingham Belediyesi'nin bütçedeki açık nedeniyle iflasını ilan etmesinin ardından, bu yıl iflas eden ikinci yerel yönetim oldu.


'13 yıldır yetersiz finanse ediliyoruz'


Nottingham Belediye Meclisi Başkanı David Mellen, Sky News'e yaptığı açıklamada, belediye personeline ödeme yapacaklarını, ancak bu mali yılda bütçelerinden fazla harcama yapmayacaklarını kaydetti.


Mellen, "13 yıldır yetersiz finanse ediliyoruz, hizmetlerden kaynaklanan baskılar bizi zorluyor. Diğer pek çok belediye zor durumda. Biz iflas eden ilk belediye değiliz, son da olmayacağız. Biz beceriksiz değiliz. Hükümet bizi düzgün şekilde finanse etmedi" ifadelerini kullandı.

#İngiltere
#Nottingham Belediyesi
#İflas
39 dakika önce
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