İngiltere’de skandal: Gizli belgeler otobüs durağında bulundu

İngiltere’de Savunma Bakanlığına ait 50 sayfalık ve gizli olarak sınıflandırılmış belgeler, 22 Haziran’da başkent Londra’nın güneyinde yer alan Kent bölgesindeki otobüs durağında bir vatandaş tarafından bulundu. Söz konusu belgeleri ıslanmış halde bulan kişi, belgelerin önemini fark ederek, İngiltere merkezli medya kuruluşu BBC ile iletişime geçti.

Söz konusu belgelerde, 23 Haziran’da Kırım açıklarında geçen HMS Defender’ın bölgeden geçmesi halinde Rusya’nın vereceği olası tepkiler değerlendiriliyor. Belgelerde ayrıca, Afganistan’da ABD liderliğindeki NATO operasyonun sona ermesinin ardından İngiliz ordusunun Afganistan’daki olası askeri varlığına ilişkin detaylı planlar yer alıyor.

Belgelerde, yetkililerin HMS Defender’ın Kırım’a yaklaşması halinde Rusya’nın tepkisi hakkında varsayımlar yaptığı "Op Ditroite" adlı görevin, Rusya-İngiltere arasındaki gerginlikten iki gün önce pazartesi günü geç saatlerde üst düzey tartışmalara konu olduğunu gösteriyor.

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HMS Defender için alternatif rota belirlenmiş



HMS Defender’ı tartışmalı sulardan uzak tutacak alternatif bir yol düşünüldüğü ortaya çıkan belgelerde, fakat bunun Rusya ile karşı karşıya gelmeyi önleyebileceği ancak Rusya tarafından "İngiltere’nin korktuğunun veya kaçtığının" kanıtı olarak gösterilme riski taşıdığı aktarıldı. Belgelerde söz konusu alternatif rotanın ayrıca, İngiltere’nin Rusya’nın Kırım karasuları üzerindeki iddiasını geç kabul ettiğini iddia etmesine olanak sağlayacağı belirtildi.



Doğu Akdeniz’de Rusya-İngiltere karşılaşması



Doğu Akdeniz’de Rus kuvvetleri ile HMS Queen Elizabeth liderliğindeki bir filo arasındaki son karşılaşmaya da değinilen belgelerde, Rusya ile yaşanan karşılaşma sonrası yaşanan gerginlik için “önemsiz” ve "beklentilere uygun" olduğu belirtiliyor. Ancak yetkililerin, önemsiz olarak nitelendirilen bu durumun değişmek üzere olduğunun farkında oldukları anlaşılıyor.

Belgeler arasında yer alan bir sunumda ise, "Savunma angajman faaliyetinden operasyonel faaliyete geçişin ardından, Rus donanması ve Rus hava kuvvetleri etkileşimlerinin daha sık ve iddialı hale gelmesi kuvvetle muhtemeldir" uyarısında bulunuluyor.

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ABD-İngiltere ilişkileri ve silah ticareti

Uluslararası silah ticaretindeki gelişmeler ile yeni silah anlaşmalarına değinilen belgelerde, İngiltere’nin Avrupalı müttefiklerle rekabet edebileceği ifade ediliyor. İngiltere-ABD Savuma Diyaloğu kapsamında yürütülen görüşmelere ait notlar ile ABD Başkanı Joe Biden’ın görevdeki ilk aylarıyla ilgili gözlemlere yer verilen belgelerde, Biden yönetiminin Çin’e ve Hint Pasifiği bölgesine odaklanması hakkında bir önceki yönetiminin politikalarının devamını gösterdiği şeklinde nitelendiriliyor.

Hükümet soruşturma başlattı



Hükümet, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı. Savunma Bakanlığı ise, "hassas savunma belgelerinin halk tarafından ele geçirildiği bir olayı" araştırdığını açıklayarak, bir bakanlık çalışanının "hassas belgelerin kaybolduğunu" daha önceden bildirdiğini belirtti.

Bakanlık, “Halkın beklediği gibi, Savunma Bakanlığı dikkatli bir şekilde plan yapıyor. Bu, operasyonel kararları etkileyen tüm potansiyel faktörlerin analiz edilmesini içeriyor" dedi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Haziran’da Karadeniz’de Kırım’a HMS Defender’a uyarı atışı yapıldığını açıklamıştı. İngiltere ise, Rusya’nın uyarı atışı yaptığına dair açıklamaları reddetmiş, HMS Defender’ın uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yaptığını öne sürmüştü.

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