Dünya İngilterede terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor
AVRUPA

İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik yasak kararı, TAK ve HPG adlarını da içine alacak şekilde genişletilecek. Açıklamada, PKK'nın uzun zamandır terör faaliyetlerinde bulunduğu belirtilerek, bu kararların örgütle mücadeleye zarar vermeye çalışan bireysel faaliyetleri engelleyeceği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2 aşırı sağcı grubun terör örgütleri listesine alınması ve PKK'nın diğer adlarının da listeye eklenmesine yönelik düzenleme, parlamentoya sunuldu.

  • Düzenleme kapsamında Sonnenkrieg Division adlı Neo-Nazi grup listeye dahil edilecek ve "System Resistance Network" de daha önce yasaklanan National Action adlı örgütün diğer bir adı olarak kayda geçirilecek.

Yeni yasak karar kapsamında ayrıca PKK'ya üyelik de TAK ve HPG adlarını içine alacak şekilde yeniden düzenlenecek.

"PKK TERÖR FAALİYETLERİNDE BULUNUYOR"

Açıklamada, PKK'nın uzun zamandır terör faaliyetlerinde bulunduğu belirtilerek, bu kararların örgütle mücadeleye zarar vermeye çalışan bireysel faaliyetleri engelleyeceği vurgulandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiltere ve Almanya'daki son saldırıların şiddet içeren aşırıcılık tehdidini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu grupları yasaklamak suretiyle nefret dolu söylemlerini yaymalarını zorlaştırıyoruz." dedi.

Babasını Nusaybin’de PKK'nın şehit ettiği TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir manifestoyu gözyaşları içinde okudu
OYNAT 01:59
Babasını Nusaybin’de PKK'nın şehit ettiği TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir manifestoyu gözyaşları içinde okudu
Fransa'daki Terör Mağdurları Kongresi'nde kapanış manifestosunu, terör örgütü YPG/PKK'nın Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırıda babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir okudu. Gözyaşları içinde okuduğu ve “Seni çok özlüyorum baba' diyerek bitirdiği manifestonun ardından salonda bulunanlar Gülay Demir'i uzun süre ayakta alkışladı, sahnedeki diğer terör mağdurları da kendisine sarılarak destek oldu.


10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İngiltere'de yasaklı örgütlere destek verenler, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

  • ABD, TAK'ı "PKK'nın uzantısı" kabul ederken, AB'nin terör örgütleri listesinde ise, "PKK'dan ayrı örgüt" olarak yer alıyor.

ABD'li generalden Beyaz Saray'a uyarı: YPG PKK'nın bir uzantısı
OYNAT 00:59
ABD'li generalden Beyaz Saray'a uyarı: YPG PKK'nın bir uzantısı
Pentagon PKK'lı teröristlerden vazgeçmedi. Türkiye-ABD ilişkiler kopma noktasında geldi. ABD'li general Beyaz Saray'ı uyardı: YPG, PKK'nın bir uzantısı. Bunları ayırma çabaları inandırıcı olmadı'


Türkiyede virüse rastlanmadı

Türkiye'de virüse rastlanmadı

Kum ve Meşhed geçmişi olanlar 14 günlük karantinaya alındı.
Geleceğe yönelikçok önemli adımlar attık

Geleceğe yönelik
çok önemli adımlar attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da açıklamalarda bulundu.
Turnuvalar durdurulabilir

'Turnuvalar
durdurulabilir'

Koronavirüs tehdidi büyürse futbol oynanmayacak.
HDP kongresine soruşturma

HDP kongresine soruşturma

​15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 14'ü yakalandı.
Masonların hedefi<br>milletleri dinsizleştirmek

Masonların hedefi
milletleri dinsizleştirmek

Mason, laikliğin misyoneridir ve amacı için medyayı kullanmalıdır.
'Sokağa <br>çıkmayın' çağrısı

'Sokağa
çıkmayın' çağrısı

İran Sağlık Bakanı, 11 eyalette yaşayanlara çağrıda bulundu.

Koronavirüs iddiasına yalanlama

Koronavirüs iddiasına yalanlama

Soylu: Olursa zaten biz bunu vatandaşımızla paylaşmak zorundayız
Artık bombalar olmadan gülecek

Artık bombalar olmadan gülecek

'Savaş oyunu' yürekleri sızlatmıştı.
Esed rejimi yine okulu vurdu

Esed rejimi yine okulu vurdu

Misket bombasıyla düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Hızı 100 km'ye çıkacak

Hızı 100 km'ye çıkacak

​İstanbul Valiliği uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun
İran'dan <br>koronavirüs tahliyesi

İran'dan
koronavirüs tahliyesi

132 yolcu ve mürettebat karantinaya alındı.
​14 gün gözlem altında tutulacaklar

​14 gün gözlem altında tutulacaklar

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Mübarek öldü

Mübarek öldü

​Mısır'ın devrik lideri 92 yaşında öldü.
Rusya'dan kritik açıklama

Rusya'dan kritik açıklama

Erdoğan "Tam bir ittifak söz konusu değil" açıklaması yapmıştı.
Türkiye damgası

Türkiye damgası

​NATO'nun 'Dynamic Manta 2020' tatbikatı başladı.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

MEB, 20 bin öğretmen ataması için müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.