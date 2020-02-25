İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2 aşırı sağcı grubun terör örgütleri listesine alınması ve PKK'nın diğer adlarının da listeye eklenmesine yönelik düzenleme, parlamentoya sunuldu.

Düzenleme kapsamında Sonnenkrieg Division adlı Neo-Nazi grup listeye dahil edilecek ve "System Resistance Network" de daha önce yasaklanan National Action adlı örgütün diğer bir adı olarak kayda geçirilecek.

Yeni yasak karar kapsamında ayrıca PKK'ya üyelik de TAK ve HPG adlarını içine alacak şekilde yeniden düzenlenecek.

"PKK TERÖR FAALİYETLERİNDE BULUNUYOR"

Açıklamada, PKK'nın uzun zamandır terör faaliyetlerinde bulunduğu belirtilerek, bu kararların örgütle mücadeleye zarar vermeye çalışan bireysel faaliyetleri engelleyeceği vurgulandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Priti Patel, İngiltere ve Almanya'daki son saldırıların şiddet içeren aşırıcılık tehdidini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu grupları yasaklamak suretiyle nefret dolu söylemlerini yaymalarını zorlaştırıyoruz." dedi.

OYNAT 01:59 Babasını Nusaybin’de PKK'nın şehit ettiği TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir manifestoyu gözyaşları içinde okudu Fransa'daki Terör Mağdurları Kongresi'nde kapanış manifestosunu, terör örgütü YPG/PKK'nın Nusaybin'de gerçekleştirdiği saldırıda babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir okudu. Gözyaşları içinde okuduğu ve “Seni çok özlüyorum baba' diyerek bitirdiği manifestonun ardından salonda bulunanlar Gülay Demir'i uzun süre ayakta alkışladı, sahnedeki diğer terör mağdurları da kendisine sarılarak destek oldu.

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