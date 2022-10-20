İngiltere’de Truss’a karşı güvensizlik mektubu

İngiltere’de dün içişleri bakanının istifası ve parlamentodaki vekiller arasında yaşanan tartışma ve itişmelerden sonra bugün Muhafazakar Partili Sheryll Murray’nin Başbakan Liz Truss’a karşı güvensizlik oyu mektubunu sunmasıyla ülkedeki siyasi kriz daha da derinleşti.

Truss’ın altıncı haftayı dolduran başbakanlık görevi sırasında hükümetin vergi ve kamu bütçesi planının tahvil piyasasındaki büyük çalkantının üzerine iptal edilmesi ve maliye bakanının görevden alınmasının üstünden daha bir hafta geçmeden dün İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etmişti.

Başbakana yönelik güvensizlik oyu mektubunu Muhafazakâr Parti’nin 1922 İcra Komitesi’nin başkanına ileten Muhafazakar vekil Murray, “Liz Truss için büyük umudum vardı ancak dün gece olanlardan sonra pozisyonu savunulamaz hale geldi ve Sir Graham Brady’ye güvensizlik oyu mektubu sundum” dedi.

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Brady, Muhafazakâr Parti’nin liderlerinin seçilmesi ve değiştirilmesinden sorumlu 1922 Komitesi’nin başkanı.

ITV’nin bu sabahki bir haberinde, 1922 Komitesi’nden bir üye, Başbakan Truss’ın bugün başbakanlık koltuğunu korumasının pek olası olmadığını ifade etmişti.

Dün akşam parlamentoda yaşanan kargaşa da, Muhafazkar Parti’nin başbakana olan desteğinin azaldığına işaret etti. Parlamentoda İşçi Partisi’nin verdiği bir tasarı görüşülürken Muhafazakar Parti’nin iç disiplinden sorumlu vekilleri bu oylamanın hükümete karşı güvenoyu olarak görülebileceğini belirterek, tüm partinin birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini belirtti.

PARTİDE DİSİPLİN TARTIŞMASI

Tasarı 230’a karşı 326 oyla reddedildi ve hükümetin tasarısı kabul edildi. Ancak vekiller arasında “güvenoyu” tartışması yaşandı. Muhalif kanat, Truss önderliğindeki Muhafazakar vekillerin bu oylama sırasında hükümetin kararı lehine oy vermeleri için zorlandıkları ve aksi takdirde disiplin cezasına maruz kalabileceklerine dair şikayette bulundular.

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Daha sonra Muhafazakar Parti iç disiplininden sorumlu baş vekilin istifa ettiğine dair haberler çıksa da, hükümetin yaptığı açıklamada başbakanın parti disiplin yetkilisi ve onun yardımcısına “güveninin tam” olduğu belirtildi. “Parti disiplininden sorumlu yetkililer, hükümeti destekleme konusunda başarısız olan Muhafazakâr Parti milletvekilleriyle konuşacak” diyen hükümet sözcüsü, “Makul bir gerekçe öne sürmeden, hükümet lehine oy vermeyenler orantılı bir disiplin işlemini bekleyebilirler” dedi.

Muhafazakar Partili bir vekil, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Disiplin altüst oldu, bu şekilde devam edemeyiz” diye konuştu.

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