​İngiltere Başbakanı Liz Truss isyancı milletvekillerini disiplin cezasıyla tehdit etti

Milletvekilleri, Fracking oylamasının hükümetin güvenoyunu alıp almadığı konusundaki kafa karışıklığı nedeniyle parlamentoda açıkça tartışmaya giriştiler.
Parlamentoda yürütmeden sorumlu hükümetin baş parti denetçisinin istifa ettiğine dair, daha sonra çelişen, raporlar vardı.
Bir hükümet sözcüsü, "Parti denetçileri şimdi hükümeti desteklemeyen Muhafazakar milletvekilleriyle konuşacak" dedi. "Hükümete oy vermemek için makul bir mazereti olmayanlar, orantılı disiplin cezası bekleyebilirler" ifadelerini kullandı.