Dünya İngiltere Başbakanı Liz Truss isyancı milletvekillerini disiplin cezasıyla tehdit etti
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Liz Truss isyancı milletvekillerini disiplin cezasıyla tehdit etti

İngiltere Başbakanı Liz Truss, birlik ve disiplinin tamamen çöktüğü bir ortamda, 'Fracking' konusunda Muhafazakar partisiyle oy kullanmayan veya çekimser kalan milletvekillerine disiplin cezası vereceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Reuters
​İngiltere Başbakanı Liz Truss isyancı milletvekillerini disiplin cezasıyla tehdit etti
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Milletvekilleri, Fracking oylamasının hükümetin güvenoyunu alıp almadığı konusundaki kafa karışıklığı nedeniyle parlamentoda açıkça tartışmaya giriştiler.

Parlamentoda yürütmeden sorumlu hükümetin baş parti denetçisinin istifa ettiğine dair, daha sonra çelişen, raporlar vardı.

Bir hükümet sözcüsü, "Parti denetçileri şimdi hükümeti desteklemeyen Muhafazakar milletvekilleriyle konuşacak" dedi. "Hükümete oy vermemek için makul bir mazereti olmayanlar, orantılı disiplin cezası bekleyebilirler" ifadelerini kullandı.

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