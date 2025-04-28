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İngiltere'den Filistin'e yardım kararı

İngiltere'den Filistin'e yardım kararı

15:2328/04/2025, Pazartesi
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İngiltere, Filistin’e yönelik insani yardım paketini 101 milyon sterlin artıracağını açıkladı.

İngiltere Dışişleri, Kalkınma ve Milletler Topluluğu Ofisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu desteğin gıda, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlara yönelik olduğu belirtildi.

Açıklamada, özellikle Gazze Şeridi'ndeki insani kriz nedeniyle yardım miktarının artırıldığı vurgulandı. Yardımın, Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları üzerinden bölgeye ulaştırılması planlanıyor.


İngiltere Dışişleri Bakanı, "Filistin halkının içinde bulunduğu zor koşulları hafifletmek için elimizden gelen desteği sağlamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.


Yeni destek paketiyle birlikte İngiltere'nin 2023 sonundan bu yana Filistin'e yaptığı toplam yardım miktarının da önemli ölçüde artması bekleniyor.



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