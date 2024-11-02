İngiltere'den 'İsrail'e silah satış lisansları iptal olabilir' çıkışı

"Eylül ayında İsrail'e bazı silah satış lisanslarını iptal ettiğinizde sadece İsrail'den tepki gelmedi. Bazıları da bunun çok kısıtlı bir hamle olduğunu dile getirerek eleştirdi. Gazze'de soykırım olduğuna ilişkin mutabakatın giderek yayılması ışığında, İngiltere'nin söz konusu lisans iptalleri yeterli mi yoksa ilave adım atmayı düşünüyor musunuz?"