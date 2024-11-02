İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, terör devleti İsrail'e yapılan silah satışlarına ilişkin bugüne kadar 30 lisansın iptal edildiğini söyledi. Yeni iptallerin gelişmelere göre sürebileceğini belirten Woodward, yaklaşık 350 lisans daha bulunduğunu belirtti.
"Gazze'deki durumu düzeltmek için çaba sarf ediyoruz"
Gazze'de 43 bin kişinin öldürüldüğünü anımsatan Woodward, Gazze halkının aynı zamanda birçok kez yerinden edildiğini, yerinden edilen kişilerin kaldığı çadırların da İsrail tarafından bombalandığını dile getirdi.
İngiltere'nin, Gazze'ye insani yardımı artırdığını ve İsrail Meclisinin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına yönelik yasalarını kınadığını belirten Woodward, insani yardıma odaklanmanın şart olduğunu söyledi.
Woodward, İsrail'e silah satışı lisansı iptalinin "daha büyük bir resmin" parçası olduğunu ifade ederek, aynı zamanda insani yardım, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için irtibatlarını sürdürdüklerini bildirdi.
İngiltere'den 'İsrail'e silah satış lisansları iptal olabilir' çıkışı
İsrail'e yaklaşık 350 silah satışı lisansı bulunduğunu belirten Woodward, eylül ayında verdikleri 30 lisansı iptal etme kararlarının İsrail tarafından sert bir şekilde eleştirildiğini kaydetti.
Woodward, halihazırda yeni bir lisans iptaline ilişkin aktif bir süreç bulunmadığını ancak gelişmelere göre bunun ihtimal dışı olmadığını dile getirdi.