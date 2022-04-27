İngiltere’den Rusya’yı kızdıracak hamle

ABD ile birlikte Ukrayna'ya en fazla silah gönderen ülkeler arasında başta gelen İngiltere, Stormer zırhlı araçlarından sonra bir diğer dikkat çeken adım atıyor.

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, milletvekillerine Ukrayna'ya birkaç hafta içinde Brimstone gemisavar füzeleri gönderileceğini söyledi. Kiev yönetimi, uzun menzilli kara füzeleri talebinde bulunuyordu ve İngiltere söz konusu istek üzerine Brimstone'ları yola çıkarıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ülkesinin ya da diğer Batılı güçlerin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, bugün yayınladığı bilgi notunda Ukrayna silahlı kuvvetlerinin hava sahasının çoğunluğunda halen kontrolü sürdürdüğünü bildirdi.

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Silahlı Kuvvetler Bakanı Heappey, Ukrayna'nın İngiltere'nin gönderdiği silahları kullanarak Rus topraklarındaki hedefleri vurmasının meşru olduğunu söyledi.

İşgalin başından bu yana İngiltere'ye diş bileyen Moskova ise, İngiliz bakanı Ukrayna'yı Rus topraklarına saldırması için provoke etmekle suçladı.

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Brimstone ne işe yarıyor?

Hızlı hareket eden kara ve deniz hedefleri için tasarlanan füzeler, uçaklardan ateşleniyor. Brimstone'ların Suriye ve Libya'da da kullanıldığı biliniyor.

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