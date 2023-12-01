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Dünya

İnsani arada yedinci esir takası: Hamas altı İsrailli rehineyi serbest bıraktı

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde yedincisi de gerçekleşti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildiğini açıkladı. Böylelikle Hamas'ın bugün Gazze Şeridi'nden bıraktığı İsrailli esir sayısı sekiz oldu.

00:38 - 1/12/2023 Cuma
AA
İsrail ile Hamas arasında esir takası (Foto: Arşiv)

İsrail ile Hamas arasında esir takası (Foto: Arşiv)

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Kızılhaç'tan aldığı bilgiye göre, Gazze Şeridi'nde serbest kalan 6 İsrailli esirin yola çıktığını duyurdu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde taraflar arasında varılan mutabakat sonucu gerçekleşen esir takasının 7. turunda İsrail-Fransa çifte vatandaşı ve İsrailli iki kadın esirin serbest kalmasıyla bugünkü toplam sayı 8'e yükseldi.

81 İsrailli; 210 Filistinli esir serbest bırakıldı

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 210 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Hamas, taraflar arasındaki müzakerelerde 7 kadın ve çocuk esir ile İsrail ordusunun bombardımanında öldürülen 3 İsrailli esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani ara"nın bir gün daha uzatılması şeklindeki teklifin İsrail tarafından reddedildiğini duyurmuştu.




#Esir Takası
#israil
#Hamas
36 dakika önce
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