Dünya İntikam yemini eden Biden Afganistanda ölen askerlerin cenazesini karşıladı
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İntikam yemini eden Biden Afganistan'da ölen askerlerin cenazesini karşıladı

Afganistan’ın başkenti Kabil'de terör örgütü DEAŞ tarafından 26 Ağustos’ta düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 13 ABD askerinin cenazesi ülkelerine götürüldü. Saldırı sonrası DEAŞ'a karşı intikam yemini eden ABD Başkanı Joe Biden, cenazeleri Dover Hava Üssü’nde karşıladı.

Haber Merkezi İHA
İntikam yemini eden Biden Afganistanda ölen askerlerin cenazesini karşıladı
Joe Biden

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 26 Ağustos Perşembe günü terör örgütü DEAŞ'ın Horasan kolu tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırılar sonucu 13'ü ABD askeri olmak üzere 170 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri
DÜNYA
ABD Başkanı Joe Biden'dan DEAŞ'ın Horasan grubuna saldırı emri

ABD Başkanı Joe Biden, saldırılarda hayatını kaybeden 13 ABD askerinin cenazelerini karşılamak üzere Delaware eyaletinde yer alan Dover Hava Üssü’ne geldi. Biden, beraberinde First Lady Jill Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD askerlerinin cenazelerini karşıladı. Askerlerin ABD bayrağına sarılı tabutlarının uçaktan çıkarılması sırasında Biden, eşi Jill Biden ve ABD’li üst düzey yetkililer saygı duruşunda bulundu.

Törene hayatını kaybeden ABD askerlerinin aileleri de katılırken, Biden, üsteki karşılama sonrası askerlerin aileleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD, Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, Taliban'ın ABD vatandaşlarına ve bazı Afganlara 31 Ağustos'tan sonra güvenli geçiş izni vereceğini belirtti. ABD'nin, bölgede askeri varlığı olmadan da Afganistan'daki terör tehdidine engel olabileceğini kaydeden Sullivan, DEAŞ’a yönelik daha fazla operasyon yapılabileceğini ifade etti. ABD’nin Afganistan'daki büyükelçiliğini kapatacağını belirten Sullivan, 1 Eylül’den itibaren ülkede elçilik varlıkları bulunmayacağını açıkladı.

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