Dünya Irak koronavirüs nedeniyle İrandan giriş yasağını 15 gün daha uzattı
ORTADOĞU

Irak koronavirüs nedeniyle İran'dan giriş yasağını 15 gün daha uzattı

Irak yönetimi, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İranlıların ülkeye girişine getirilen yasağı 15 gün daha uzattı. İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 43'e, ölü sayısı 8'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Irak, koronavirüs nedeniyle İranlıların ülkeye giriş yasağı süresini uzattı.
Irak, koronavirüs nedeniyle İranlıların ülkeye giriş yasağı süresini uzattı.

Irak Sınır Geçiş Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele için İranlıların ülkeye girişine yönelik yasağın 15 gün daha uzatıldığı belirtildi.

  • Açıklamada, söz konusu yasak kararının uzatılmasının hükümete bağlı Kovid-19 Kriziyle Mücadele Hücresi ve Irak'taki İran Büyükelçiliği ile yapılan toplantının sonunda alındığı kaydedildi.

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"48 SAAT İÇİNDE YENİ BİR TAKINACAĞIZ"

Adını vermek istemeyen bir yetkili, karardan diplomatik pasaport sahiplerinin istisna tutulacağını ve 48 saat içinde uçak seferleriyle ilgili yeni bir tavır takınılacağını söyledi.

İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 43'e, ölü sayısı 8'e çıktı.

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İran'a geçmek isteyen sürücüler sınırda bekletiliyor
Koronavirüs vakalarına yönelik tedbirler kapsamında Van Kapıköy Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı. İran tarafına taksileri ile geçmek isteyen İranlı sürücüler sınırda bekletiliyor.


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