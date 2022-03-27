Dünya Irak Türkmen Cephesi Kerkükte terör örgütü PKKnın varlığı giderek artıyor
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Irak Türkmen Cephesi: Kerkük'te terör örgütü PKK'nın varlığı giderek artıyor

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki varlığının arttığı uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Irak Türkmen Cephesi: Kerkükte terör örgütü PKKnın varlığı giderek artıyor
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi.

Salihi, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük'ün kuzeyindeki Şuvan bölgesinde bir araya gelerek kutlamalar düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarının artık kent için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

  • Kerkük'teki federal güvenlik güçlerine bölgenin güvenliğini daha iyi ve ciddi şekilde kontrol etmesi çağrısı yapan Salihi, terör örgütü mensuplarının Kerkük'te yoğun katılımla kutlamalar düzenlemesinin Irak halkı, hükümeti ve meclisine meydan okuma niteliği taşıdığını ifade etti.

Salihi, Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) Kerkük ve Irak'taki PKK terör örgütünün varlığına son vermek için ciddi adımlar atması ve harekete geçmesi çağrısında bulundu.

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