​Irak’ta ABD askeri hareketliliği: Şii milislere karşı havada önlem

Irak’ta, 3 Ocak’ta öldürülen Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin yıldönümü yaklaşırken, gerilim de artıyor. Son dönemde İran destekli Şii milis gruplarının Irak içindeki ABD yapılarını hedef alan saldırılarının ardından askeri hareketlilikte gözle görülür bir artış yaşanıyor. ABD hava, deniz ve deniz piyade birliklerinin de alarm seviyesinin ve ülke üzerinde devriye uçuşlarının artırıldığı kaydedildi. Önceki gün Irak hava sahasında ABD’ye ait 4 yakıt ikmal uçağının bulunduğu görüldü.

Defence Blog internet sitesinin bildirdiğine göre ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili, Irak’taki İran destekli Şii milislerin “Potansiyel saldırı hazırlığında olduğun dair işaretleri” dikkatle izlediğini belirtti. Amerikan CNN televizyonuna konuşan yetkili, durumun “endişe verici” olduğu belirterek, Şii milislerin hazırlığına ilişkin “işaretler” var değerlendirmesine yaptı. Yetkili hassas istihbarat verileri nedeniyle belirtilere ilişkin detaylı bir açıklama yapmazken, Irak’taki Şii grupların halihazırda ellerinde yeterli silah ve cephaneye sahip olduklarını kaydetti. ABD son dönemde Körfez bölgesinde askeri hareketliliğini artırmış durumda. Pentagon, B-52 bombardıman uçakları olmak üzere, uçak gemileri ve nükleer denizaltıları bölgeye göndermiş durumda.

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