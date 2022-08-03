Irak'ta DEAŞ saldırılarında 4 kişi yaralandı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyona karşı birçok tedbirin uygulandığını vurgulayan Bakan Nebati, "Bu sıkıntıyı bertaraf edecek hükümet ve sayın cumhurbaşkanımız var 'Erdoğan gitsin' diyenler hayal kırıklığına uğrayacak" dedi. Enflasyon mesajı da veren Bakan Nebati, "Dar gelirlileri mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.