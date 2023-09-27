|
Dünya

Irak’ta düğün salonunda yangın çıktı: 100 kişi öldü 150 kişi yaralandı

Irak’ın Musul kentindeki bir düğün salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

03:22 . 27/09/2023 Çarşamba
AA
Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer aldı.

Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer aldı.

Irak haber ajansı INA'nın Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Musul’un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari’nin de bölgeye gideceği belirtildi.


#Irak
#Musul
#yangın
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
10 GB ücretsiz internette müjdeli haber geldi: 12 ay boyunca verilecek