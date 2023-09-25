Çin'de madende yangın faciası: 16 işçi hayatını kaybetti

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Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Pancou şehrindeki Şanciaoşu Kömür Madeni'nde dün sabah saatlerinde yangın çıktı.
Devlete ait Guicou Panciang Rafine Kömür Şirketi tarafından işletilen madendeki yangında 16 işçi hayatını kaybetti.
Yangının ocaktan kömür çıkaran platformun taşıma kayışının tutuşmasıyla başladığı, alevlerin girişi kapatmasıyla işçilerin içeride mahsur kaldığı kaydedildi.
Çin Devlet Konseyine bağlı Çalışma Güvenliği Komisyonu da yangının sebebinin belirlenmesi ve sorumluların cezalandırması için soruşturma talimatı verdi.
Olayın ardından eyaletteki madenlerin faaliyetine bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.
Yılda 52,5 milyon ton kömür üretilen eyalet, Çin'in kok kömürü tedarikinin yaklaşık yüzde 5'ini karşılıyor.
Ölümlü maden kazaları
Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da kazalara sık rastlanıyor.
Sıçuan eyaletinde 27 Şubat'ta maden ocağının çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetmişti.
Şaanşi eyaletinde 21 Ağustos'ta kömür madeninde meydana gelen patlamada 11 işçi yaşamını yitirmişti.