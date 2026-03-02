Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Irak'ta Erbil Havalimanında patlama sesleri duyuldu

Irak'ta Erbil Havalimanında patlama sesleri duyuldu

10:322/03/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Irak
Irak

Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanına silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yapılan saldırı nedeniyle kentte patlama sesleri yankılandı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havaalanına yapılan SİHA saldırısı hava savunma sistemlerinin faaliyete geçmesine sebep oldu.

Peş peşe gelen 3 SİHA, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Dün gece de Erbil Havaalanına yapılan saldırıda SİHA’lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama sonrası yangın çıkmıştı.

Anadolu Ajansının canlı görüntülediği bölgede yangın uzun süre devam etmişti.

Erbil’in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da dün SİHA ile saldırı yapılmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, saldırının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’den saldırıların durdurulmasını isteyerek, bu durumun devam etmesi halinde karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.

Saldırıların nereden yapıldığı açıklanmazken, Bakanlığın açıklaması saldırıların Irak içerisinden yapıldığına işaret etmişti.




#ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri
#Erbil Havalimanı
#Peşmerge Bakanlığı
#SİHA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman, nerede ve saat kaçta?