Irak’ta yakalanmak üzere olan teröristler kendilerini patlattı

Irak’ta yakalanmak üzere olan teröristler kendilerini patlattı

IHA
Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen güvenlik operasyonu sırasında yakalanmak üzere olan 3 terörist, üzerlerindeki patlayıcı düzeneği infilak ettirdi. El-Kaim bölgesinde meydana gelen patlamada bir üst düzey güvenlik yetkilisi yaralanırken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde güvenlik güçleri tarafından yakalanmak üzere olan terör örgütü DEAŞ üyesi militanların üzerlerindeki patlayıcı düzeneği infilak ettirmeleri sonucunda bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Irak’ta Ulusal Güvenlik Servisi’ne bağlı güçler ülkenin batısındaki Anbar vilayetinin el-Kaim bölgesinde güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Terör örgütü DEAŞ unsurlarına karşı yürütülen operasyon sırasında köşeye sıkıştırılan 3 terörist, yakalanmak üzereyken üzerlerindeki patlayıcı düzeneği infilak ettirdi. Güvenlik kaynakları, patlama sonucunda bir üst düzey güvenlik yetkisinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen takviye ekipler olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Yetkililer, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının ve arama faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.



