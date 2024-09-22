İran 12 İsrail ajanını yakaladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medya hesabından yaptığı "Şimdi ortaya çıktı! FBI İran'ı kampanyamı gözetlerken ve bilgileri Kamala Harris'e aktarırken yakaladı" açıklamasının ardından ortalık karışmış casusluk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İranlı korsanların ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanyasına ait bilgileri ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibine yolladığını duyurdu. FBI, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ile Ulusal Siber Güvenlik Birimi tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bu siber eylemler, İran'ın anlaşmazlığı körüklemek ve seçim sistemine olan güveni sarsmak için uyguladığı çok yönlü yaklaşımının bir örneğidir” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Birleşmiş Milletler İran Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin iddialarının “temelden yoksun ve tamamen kabul edilemez” olduğu aktarıldı.