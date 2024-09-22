İran 12 İsrail ajanını yakaladı

Terör devleti İsrail ile İran arasındaki gerilimi tırmandıracak yeni bir gelişme yaşandı. Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede İsrail adına eylemler planlayan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail adına ülkede güvenlik karşıtı eylemler planlayan bir gruba istihbarat birimleri tarafından operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
6 eyalette 12 kişi yakalandı
Operasyonlar kapsamında 6 eyalette İsrail adına çalışan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
"İsrail'e çalışıyorlar"
Söz konusu şahısların para karşılığında İsrail adına çalıştıkları bilgisi verildi.