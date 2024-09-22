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İran 12 İsrail ajanını yakaladı

İran 12 İsrail ajanını yakaladı

22:3122/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Terör devleti İsrail ile İran arasındaki gerilimi tırmandıracak yeni bir gelişme yaşandı. Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede İsrail adına eylemler planlayan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail adına ülkede güvenlik karşıtı eylemler planlayan bir gruba istihbarat birimleri tarafından operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

6 eyalette 12 kişi yakalandı

Operasyonlar kapsamında 6 eyalette İsrail adına çalışan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

"İsrail'e çalışıyorlar"

Söz konusu şahısların para karşılığında İsrail adına çalıştıkları bilgisi verildi.


Amerika İran kaynaklı casuslukla çalkalanıyor: Trump'ın bilgileri Biden'ın eline nasıl geçti?

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medya hesabından yaptığı "Şimdi ortaya çıktı! FBI İran'ı kampanyamı gözetlerken ve bilgileri Kamala Harris'e aktarırken yakaladı" açıklamasının ardından ortalık karışmış casusluk iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İranlı korsanların ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanyasına ait bilgileri ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibine yolladığını duyurdu. FBI, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı ile Ulusal Siber Güvenlik Birimi tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bu siber eylemler, İran'ın anlaşmazlığı körüklemek ve seçim sistemine olan güveni sarsmak için uyguladığı çok yönlü yaklaşımının bir örneğidir” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Birleşmiş Milletler İran Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin iddialarının “temelden yoksun ve tamamen kabul edilemez” olduğu aktarıldı.



#İran
#İsrail
#Ajan

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