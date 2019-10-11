Dünya İran camilerinde skandal hutbe Osmanlı rüyası gören Türkler Moğolvarice saldırıyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

İran camilerinde skandal hutbe: Osmanlı rüyası gören Türkler Moğolvarice saldırıyor

Barış Pınarı Harekatı’yla Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele eden Türkiye, İran’da Cuma namazı hutbelerinde hedef alındı. İranlı imamlar, skandal ifadelerle Barış Pınarı Harekatı’nı eleştirip Türkiye’yi ‘Osmanlı rüyası görmekle’ suçladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün Cuma namazının kılındığı İran’ın değişik şehirlerinde, imamların hedefinde Türkiye vardı.
Bugün Cuma namazının kılındığı İran’ın değişik şehirlerinde, imamların hedefinde Türkiye vardı.

Türkiye’nin terör örgütü PYD ve DEAŞ’a karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm dünyada olduğu gibi İran’da da geniş yankı uyandırdı.

  • Konuya itidalli yaklaşan Tahran hükümeti, Esed rejimini korumakla birlikte Ankara’nın ‘haklı gerekçelerine’ dikkat çekti.
  • Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani “Türkiye’nin güney sınırları için kaygıları var ve bu konuda haklılar” derken, askeri müdahaleye karşı olduklarını belirtti.

Bugün Cuma namazının kılındığı İran’ın değişik şehirlerinde, imamların hedefinde Türkiye vardı.

Ali Haşim

Tebriz’de hutbeye çıkan Ali Haşim, “Türkiye’den sağduyuyla Suriye’nin sınırlarına ve egemenliğine saygı duymasını istiyoruz” dedi.

Resul Felahati

Reşt şehrinde hutbeye çıkan Resul Felahati, “Türkler hala Osmanlı Devleti’ni ihya etme rüyasında. Ancak Moğolvari saldırıların dönemi geçmiştir” dedi.

Ahmed Hatemi

Tahran’da hutbeye çıkan Ahmed Hatemi, “Türkiye’nin bu girişimi bağımsız bir devlete saldırıdır. İran devletinin yaklaşımı, saldırıların hemen durdurulması ve Türkiye’nin Suriye topraklarından bir an önce çekilmesi yönündedir” dedi.

Muhammed Mehdi Hüseyni

Kereç şehrinde hutbeye çıkan Muhammed Mehdi Hüseyni, “Türkler Osmanlı İmparatorluğu rüyasıyla ABD zemininde oynamaktadır” dedi

Muhammed Şahçıraği

Simnan şehrinde hutbeye çıkan Muhammed Şahçıraği, “Suriye halkı kendi ülkelerini yeniden inşa etmekle uğraşırken Türkiye bu ülkeye saldırarak halkı rahatsız ediyor” dedi.

ABDye yaptırım resti

ABD'ye yaptırım resti

​"Yaptırımlara misliyle karşılık vereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır'
399 teröristetkisiz hale getirildi

399 terörist
etkisiz hale getirildi

​Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.
Mehmetçike selam olsun!

Mehmetçik'e
selam olsun!

Ay-Yıldızlılar '2020' virajını son dakikada döndü.
Teröristlere <br>beddua etti

Teröristlere
beddua etti

Şehit haberini alınca teröristlere kin kustu.
Tel Abyad'da makas kapanıyor

Tel Abyad'da makas kapanıyor

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 3. gününde hızla ilerliyor.
İran camilerinde<br>skandal hutbe

İran camilerinde
skandal hutbe

'Osmanlı rüyası gören Türkler Moğolvarice saldırıyor'
Skandala dayanamadı: <br>Türkiye'ye dönüyor

Skandala dayanamadı:
Türkiye'ye dönüyor

Teröristlerin ağzıyla konuşan kulübüne rest çekti.
Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Tam isabetle vuruldu

Tam isabetle vuruldu

Teröristlere ait uçaksavar monteli araç imha edildi.
Kendi göbeğimizi<br>kendimiz kesiyoruz

Kendi göbeğimizi
kendimiz kesiyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu.

PKK sivilleri vuruyor

PKK sivilleri vuruyor

​Teröristler Nusaybin'i hedef alan roketleri çocuk parkından atıyor.
Afrin'den Barış<br>Pınarı'na destek

Afrin'den Barış
Pınarı'na destek

​TSK'nın operasyonu sonucunda terörden temizlenen bölgeden destek sesleri.
Sınıra tank sevkiyatı

Sınıra tank sevkiyatı

​Askeri araçlar ve komandolar, sınır birliklerinde konuşlandırılacak.
'Konum' içeriden gidiyor

'Konum' içeriden gidiyor

​Sivil vatandaş gibi gezip, teröristlere anlık bilgi yolluyorlar.
Batı basını sınıfta kaldı

Batı basını sınıfta kaldı

​PYD'nin basın mensuplarına saldırısını servis etmediler.
Bizi de gönderin!

Bizi de gönderin!

​Batıda görevli askerler harekat bölgesine gitmek istiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.