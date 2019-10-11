İran camilerinde skandal hutbe: Osmanlı rüyası gören Türkler Moğolvarice saldırıyor

Türkiye’nin terör örgütü PYD ve DEAŞ’a karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm dünyada olduğu gibi İran’da da geniş yankı uyandırdı.

Konuya itidalli yaklaşan Tahran hükümeti, Esed rejimini korumakla birlikte Ankara’nın ‘haklı gerekçelerine’ dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani “Türkiye’nin güney sınırları için kaygıları var ve bu konuda haklılar” derken, askeri müdahaleye karşı olduklarını belirtti.

Bugün Cuma namazının kılındığı İran’ın değişik şehirlerinde, imamların hedefinde Türkiye vardı.

Ali Haşim

Tebriz’de hutbeye çıkan Ali Haşim, “Türkiye’den sağduyuyla Suriye’nin sınırlarına ve egemenliğine saygı duymasını istiyoruz” dedi.

Resul Felahati

Reşt şehrinde hutbeye çıkan Resul Felahati, “Türkler hala Osmanlı Devleti’ni ihya etme rüyasında. Ancak Moğolvari saldırıların dönemi geçmiştir” dedi.

Ahmed Hatemi

Tahran’da hutbeye çıkan Ahmed Hatemi, “Türkiye’nin bu girişimi bağımsız bir devlete saldırıdır. İran devletinin yaklaşımı, saldırıların hemen durdurulması ve Türkiye’nin Suriye topraklarından bir an önce çekilmesi yönündedir” dedi.

Muhammed Mehdi Hüseyni

Kereç şehrinde hutbeye çıkan Muhammed Mehdi Hüseyni, “Türkler Osmanlı İmparatorluğu rüyasıyla ABD zemininde oynamaktadır” dedi

Muhammed Şahçıraği

Simnan şehrinde hutbeye çıkan Muhammed Şahçıraği, “Suriye halkı kendi ülkelerini yeniden inşa etmekle uğraşırken Türkiye bu ülkeye saldırarak halkı rahatsız ediyor” dedi.