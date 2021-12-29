Dünya İran, Çine konsolosluk açma izni verdi
ORTADOĞU ASYA

İran, Çin'e konsolosluk açma izni verdi

İran'ın, Çin'e, Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas'ta konsolosluk açma izni verdiği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​İran, Çine konsolosluk açma izni verdi
Arşiv.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda Çin'in konsolosluk açma talebi karara bağlandı.

  • Bakanlar Kurulu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın önerisi üzerine mütekabiliyet esası ve diğer yasalara uyulması dikkate alınarak Çin'e Bender Abbas'ta konsolosluk açma izni verdi.

Öte yandan yine Abdullahiyan'ın önerisi üzerine Ermenistan'ın Azerbaycan ve İran sınırındaki Kapan şehrinde konsolosluk açılmasına karar verildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den yaptırımlara ilişkin açıklama
DÜNYA
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den yaptırımlara ilişkin açıklama

Haaretz: İsrail yeni yaptırımlardan önce İran'ın İHA programına ilişkin ABD'ye istihbarat verdi
DÜNYA
Haaretz: İsrail yeni yaptırımlardan önce İran'ın İHA programına ilişkin ABD'ye istihbarat verdi

İran'dan İsrail'e gözdağı: Temsili nükleer tesis füzeyle vuruldu
OYNAT 02:13
İran'dan İsrail'e gözdağı: Temsili nükleer tesis füzeyle vuruldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen tatbikatta, İsrail'in Dimona nükleer tesisine ait temsili maketler balistik füzeler ve insansız hava araçları ile vuruldu. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, askeri tatbikatın İsrail tehditlerine karşı bir cevap niteliğinde olduğunu belirtmiş ve İsrail'in en ufak hatasında bu tatbikatın gerçek olabileceği uyarısında bulunmuştu.
Niğdede film gibi olay

Niğde'de film gibi olay

Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü.
Gururlandıran başarı

Gururlandıran başarı

​KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandırdı.
Meteorolojiden Antalyaya kırmızı kodlu uyarı: Aşırı yağış bekleniyor

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'dinleniyoruz' iddialarına cevap.

​Albayrak Grubu'nun geleneksel “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” sanatseverlerle buluştu.

'Algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız'

'Algı operasyonlarıyla karşı karşıyayız'

​Bakan Kurum: Milletimize hayrı dokunacak her işte belediyelerimizin yanındayız

​Sovyetler'in çöküşünden bu yana bir ilk.

Ülkemizde yaşayan ve farklı özelliklere sahip köpek ırkları.

Gara'da 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirinkayalar Tüneli'ni hizmete açtı.

​300 TL'ye mal oldu anahtarsız ve şoförsüz gidiyor...
Acı tesadüf

Acı tesadüf

Kaza yerinden geçerken fark etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.