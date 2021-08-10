Dünya İran destekli örgütten Türkiyeye tehdit ABD ile sizin aranızda ayrım yapmıyoruz
ORTADOĞU

İran destekli örgütten Türkiye'ye tehdit: ABD ile sizin aranızda ayrım yapmıyoruz

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli El-Nuceba isimli örgüt, yayımladığı Türkçe video ile Türkiye'yi tehdit etti. Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyulan açıklamada, "Sizin çocuklarınız için sömürgeci Amerika tabutlarının tecrübesinin tekrarlanmasına izin vermeyin" denildi.

Haber Merkezi Diğer
​İran destekli El-Nuceba örgütünden Türkiyeye tehdit: ABD ile sizin aranızda ayrım yapmıyoruz
El-Nuceba tarafından yayımlanan videoda Türkiye haritası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüleri yer aldı.

Geçtiğimiz aylarda da Irak'taki Türk askeri varlığına karşı tehdit dolu açıklamalar yapan İran destekli El-Nuceba örgütü, yayımladığı Türkçe video ile bir kez daha haddini aştı.

Türkiye ile ABD'yi bir tuttular

Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına son vermek maksadıyla düzenlediği operasyonları "işgal" olarak nitelendiren örgüt, ABD ile Türk Silahlı Kuvvetlerini bir tuttu.

Yapılan açıklamada, "İşgalcilere karşı direnişte ABD ve Türkiye arasında ayrım yapmıyoruz." denildi.

Türk askerine açık tehdit

Türkiye'nin 'işgal ve yayılmacılık' ile suçlandığı videoda, "Sizin çocuklarınız için sömürgeci Amerika tabutlarının tecrübesinin tekrarlanmasına izin vermeyin" şeklinde tehdit ifadeleri yer aldı.

İran güdümündeki örgütün, 'Liva Ammar bin Yasir, 'Liva el Hasan el Mucteba', 'Ceyş’ül Tahrir Colan/Golanı Kurtarma Ordusu' ve 'Liva el Hamd' olmak üzere 4 tugaydan oluşan 10 bin kişilik bir güce sahip olduğu düşünülüyor.

Bir benzer açıklama da ABD'nin Irak Büyükelçisi'nden: TSK Irak güvenlik güçlerini zayıflatıyor

Öte yandan ABD'nin Irak Büyükelçisi Matthew Tueller de PKK'ya yakın bir haber sitesine yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin Irak’ta PKK’ya karşı hamlelerinden derin endişe duyuyoruz, zirâ uzun vadede bu Irak güvenlik güçlerini daha da fazla zayıflatıyor." dedi.

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