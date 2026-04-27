İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den müzakere çıkışı: Ülkenin çıkarlarını güvence altına almalıyız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Umman ve Pakistan'daki temaslarını değerlendirdi.

İlk olarak Rusya'da yapacağı temaslara değinen Arakçi, Tahran ile Moskova arasında bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin yakın istişareleri sürdürmek ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Rusya'daki üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bu ülkeye geldiğini belirtti.

Arakçi, bugünkü görüşmelerin savaşla ilgili gelişmeleri ele almak ve bu konudaki son durumu değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu ve bu çerçevede iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonun özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

İslamabad görüşmeleri ‘verimli’ geçti

İslamabad'daki görüşmelerine ilişkin Arakçi, "İslamabad ziyareti oldukça verimli geçti, iyi istişareler yapıldı. Bu kapsamda geçmiş gelişmeler gözden geçirildi ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi koşullar altında sürdürülebileceği ele alındı " dedi.

“İran halkının haklarını mutlaka elde etmeliyiz”

İran'ın müzakerelerdeki şartlarının büyük önem taşıdığına işaret eden Arakçi, "40 günlük direnişin ardından İran halkının haklarını mutlaka elde etmeli ve müzakerelerde ülkenin çıkarlarını güvence altına almalıyız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Umman ziyareti hakkında bilgi veren İranlı Bakan, "İran ile Umman, Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan iki ülkedir ve özellikle bu boğazdan güvenli geçişin küresel ölçekte önemli bir konu haline geldiği dikkate alındığında, birbirleriyle istişare içinde olmaları gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

Umman ile Hürmüz vurgusu

Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan iki ülke olarak ortak çıkarların sağlanması ve bu konudaki her türlü adımda koordinasyon içinde hareket edilmesi için görüş alışverişinde bulunulması gerektiğine değinen Arakçi, İran ile Umman arasında birçok konuda görüş birliği bulunduğunu, Maskat ziyareti kapsamında istişarelerin uzmanlar düzeyinde sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin bugün Rusya ziyaretinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi planlanıyor.

İran'dan Hürmüz şartı

Axios’un haberine göre Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı ve savaşı sona erdirmeyi, nükleer müzakereleri ise ileri bir tarihe ertelemeyi önerdi. Pakistan’ın da aralarında olduğu arabulucular aracılığıyla ABD’ye iletilen bu plan, uranyum zenginleştirme anlaşmazlıklarını bir kenara bırakarak ablukanın kaldırılması ve deniz trafiğinin yeniden sağlanmasına odaklanıyor. Teklife göre ateşkes kalıcı hale getirilecek, nükleer müzakereler ise boğaz açıldıktan ve kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra başlayacak. Bir ABD’li yetkili ve görüşmelere yakın kaynaklar, Beyaz Saray’ın öneriyi aldığını ancak nasıl bir yol izleyeceğine dair işaret vermediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle Durum Odası'nda bir toplantı düzenleyerek İran ile son durumu ve olası adımları görüşmesi bekleniyor. Trump, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürmeyi tercih ettiğini belirterek, Tahran yönetiminin "yaklaşık üç günü" kaldığını dile getirmişti.












