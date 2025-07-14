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İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Netanyahu İran'daki hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Netanyahu İran'daki hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı

10:1414/07/2025, Pazartesi
DHA
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ‘İran'ın nükleer programını yok etme hayallerinin başarısız' olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Netanyahu, yaklaşık iki yıl önce Gazze'de zafer sözü vermişti. Sonuç: Askeri çıkmaz, savaş suçlarından tutuklama emri ve 200 bin yeni Hamaslı asker” ifadelerini kullandı.


Netanyahu'nun, İran'da 40 yılı aşkın süredir devam eden nükleer programı ortadan kaldırmayı hayal ettiğini vurgulayan Erakçi, "Sonuç: Paralı askerlerinin şehit ettiği bir düzine İranlı akademisyenin her biri, 100'den fazla yetenekli öğrenci yetiştirmişti. Netanyahu'ya neler yapabileceklerini gösterecekler” dedi.


Erakçi, Netanyahu'nun İran'daki hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını, İran'ın İsrail'in gizli tesislerini yerle bir ettiğini ve Netanyahu rejiminin bunları hala sansürlediğini de belirtti.

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